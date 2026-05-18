ONU DDHH Colombia rechazó el secuestro y robo a integrantes de la guardia indígena en Cauca

La Oficina de Derechos Humanos del alto comisionado representante de la ONU en Colombia rechazó el ataque contra la Coordinación de Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, ocurrido el domingo 17 de mayo en el municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca.

Según la organización, estos hechos se le atribuyen a un grupo armado no estatal, que habría secuestrado por más de una hora a los integrantes de la guardia indígena, además señaló que estas personas fueron amenazadas y posteriormente les robaron en el vehículo en el cual se transportaban.

Por medio de un comunicado, el Consejo Regional Indígena del Cauca señaló que cerca a las 8:30 de la noche del 17 de mayo, el coordinador de la guardia indígena y el esquema de protección colectiva regresaban de Palmira hacia Popayán, Cauca, cuando fueron interceptados por aproximadamente diez hombres armados, que retuvieron el vehículo asignado por la UNP al esquema de protección colectiva de la guardia.

En el mensaje señalaron que los delincuentes golpearon, amenazaron de muerte, señalaron y robaron a sus compañeros, para posteriormente liberarlos a hacia las 10:30 de la noche.



Desde la ONU Derechos Humanos de Colombia señalaron que este ataque se suma a otros cometidos por parte de grupos armados ilegales contra la guardia indígena.

Asimismo, hicieron un llamado al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, para que investiguen y sancionen a los responsables de estos hechos, así como fortalecer aquellas estrategias de prevención y protección.

ONU Derechos Humanos rechaza el ataque contra la Coordinación de Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, @CRIC_Cauca, el 17 de mayo, en Cajibío #Cauca, en hechos atribuibles a un grupo armado no estatal, que habría privado de su libertad por más de una hora a… pic.twitter.com/3GUVI5Suks — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) May 18, 2026

Además, le pidieron al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Interior que prioricen la implementación integral de la política de Desmantelamiento, especialmente en el norte del Cauca y la política de seguridad para reforzar las acciones de protección, por medio del desarrollo de diferentes labores de inteligencia y protección de la población civil en esta región del país.

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Finalmente, desde la organización les reiteraron a los grupos armados su obligación a respetar la ciudadanía y las normas del Derecho Internacional Humanitario.