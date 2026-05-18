Arauca: liberan a contratista secuestrado por disidencias de las Farc en Fortul

Fue liberado el ingeniero y contratista Omar Giovanny Cordero Toscano, quien permanecía secuestrado desde el pasado 8 de mayo en el municipio de Fortul, Arauca, en un caso que había generado preocupación entre la comunidad y llamados urgentes para reforzar la seguridad en la región.

La liberación ocurrió en la mañana de este lunes festivo 18 de mayo, hacia las 11:00 a. m., en un paraje rural del departamento de Arauca, según la información conocida hasta el momento.

Cordero Toscano había sido secuestrado luego de ser interceptado por hombres armados en el municipio de Fortul. De acuerdo con versiones conocidas por las autoridades y reportes locales, el contratista fue sacado a la fuerza de un establecimiento comercial de la zona céntrica y llevado contra su voluntad por hombres pertenecientes a las disidencias de las Farc.

Durante los días de cautiverio, líderes sociales, sectores políticos, comerciantes y habitantes del departamento hicieron llamados humanitarios exigiendo respeto por la vida del contratista y su pronta liberación. La comunidad también pidió mayor presencia institucional ante el deterioro de las condiciones de seguridad en el piedemonte araucano.



El secuestro de Omar Giovanny Cordero Toscano había encendido las alarmas entre empresarios, comerciantes y contratistas de Fortul, un municipio donde, según habitantes de la región, persiste el temor por el accionar de grupos armados ilegales y el incremento de hechos violentos.

Aunque la liberación del ingeniero ha generado alivio, varias personas permanecen privadas de la libertad por actores armados ilegales en municipios como Arauca, Arauquita y Fortul, una situación que mantiene bajo alerta a las autoridades y a organizaciones defensoras de derechos humanos.