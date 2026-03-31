Actualizado: 31 de mar, 2026
Blu Radio Mundo "Los próximos días serán decisivos" en la guerra contra Irán, afirma jefe del Pentágono
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Los próximos días de la guerra con Irán serán "decisivos", afirmó este martes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, que reveló que visitó el pasado fin de semana a las tropas estadounidenses en Oriente Medio.
"Los días que vienen serán decisivos. Irán lo sabe y prácticamente no hay nada que pueda hacer militarmente al respecto", dijo Hegseth en una rueda de prensa, la primera que ofrece en casi dos semanas.