"Los próximos días serán decisivos" en la guerra contra Irán, afirma jefe del Pentágono

Los próximos días de la guerra con Irán serán "decisivos", afirmó este martes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, que reveló que visitó el pasado fin de semana a las tropas estadounidenses en Oriente Medio.

"Los días que vienen serán decisivos. Irán lo sabe y prácticamente no hay nada que pueda hacer militarmente al respecto", dijo Hegseth en una rueda de prensa, la primera que ofrece en casi dos semanas.