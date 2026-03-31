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Blu Radio  / Mundo  / "Los próximos días serán decisivos" en la guerra contra Irán, afirma jefe del Pentágono

"Los próximos días serán decisivos" en la guerra contra Irán, afirma jefe del Pentágono

"Los días que vienen serán decisivos. Irán lo sabe y prácticamente no hay nada que pueda hacer militarmente al respecto", dijo Hegseth en una rueda de prensa, la primera que ofrece en casi dos semanas.

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