Tres cascos azules muertos en el Líbano desde que inició guerra contra Irán

Tres cascos azules indonesios murieron en Líbano tras dos ataques en apenas 24 horas, mientras Estados Unidos mantiene que la guerra contra Irán durará en total de 4 a 6 semanas, lo que supondría un final de las operaciones a mediados de abril.

La guerra atraviesa ya su quinta semana, con la ofensiva de EE.UU. e Israel en los frentes de Irán y Líbano, y los ataques de Teherán contra Israel y países del Golfo.



Tres cascos azules muertos en Líbano

- Indonesia confirmó la muerte de tres de sus cascos azules en Líbano tras dos ataques en apenas 24 horas contra el contingente de Naciones Unidas (FINUL). Un soldado murió el 29 de marzo y otros dos el día 30 en otro incidente.

- La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, había adelantado la víspera que un convoy de la FINUL había sido atacado en Bani Hayyan y que la acción había causado la muerte de un casco azul indonesio, una cifra que la misión elevaba después a dos fallecidos en ese lugar, parte de un sector bajo mando español.

- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que investigan las circunstancias para "determinar si fueron consecuencia de la actividad de Hizbulá o de la de las FDI", mientras informaron de la muerte de cuatro de sus soldados en Líbano.



Trump mantiene el plazo de 4 a 6 semanas para el fin de la guerra

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene el plazo que dio -una duración de cuatro a seis semanas de operaciones militares desde su inicio el 28 de febrero- para lograr todos sus objetivos en Irán, según su portavoz, Karoline Leavitt.



- El mandatario advirtió de posibles ataques a infraestructuras claves en Irán como centrales eléctricas si no se alcanza pronto un acuerdo y el estrecho de Ormuz no se reabre al tráfico internacional.

- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que su país deberá "revisar" la relación con la OTAN cuando haya terminado la guerra, debido a la negativa de España y de otros países a permitirle usar sus bases.



Ataques a instalaciones energéticas

- Un petrolero kuwaití fue atacado mientras estaba en el puerto de Dubái, según la Corporación Petrolera del país. El impacto, que no dejó heridos ni víctimas, fue atribuido a Irán, que lanza misiles y drones cada noche contra objetivos estadounidenses e israelíes en países del golfo Pérsico.

- Irán reportó explosiones en el este y el oeste de Teherán que han provocado varios cortes de luz, sin que se hayan reportado víctimas, y acusó a EE.UU. e Israel del ataque.

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- Asimismo, Trump difundió un video de un ataque militar masivo sin mencionar ubicación o fecha, que también fue difundido por medios de la región que informan de explosiones en Isfahán, una de las ciudades más pobladas de Irán, ubicadas en el centro del país.



Tensión en Ormuz

- La Casa Blanca insistió en que las subidas del crudo suponen una "fluctuación a corto plazo" en los precios de los carburantes y en que el Gobierno de Trump está abordando la situación "día a día".

- Dos cargueros de la naviera estatal china Cosco Shipping y otro buque que se declaró de propiedad y tripulación del país asiático pero con bandera de Panamá lograron cruzar el estrecho de Ormuz, según datos del portal de seguimiento de rutas marítimas MarineTraffic.



El embajador iraní en Beirut ignora la orden de expulsión

- El embajador iraní en el Líbano, Mohamad Reza Shaibani, ha decidido hacer oídos sordos a su expulsión por parte del Ministerio de Exteriores libanés y sigue en el puesto un día después de la fecha límite para abandonar el país, mientras Israel denuncia que está faltando a la soberanía libanesa.



Acusaciones contra Hegseth

- El Pentágono rechazó este lunes que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, haya intentado invertir en empresas como había adelantado el diario británico Financial Times, que indicaba que un corredor de bolsa vinculado a Hegseth había buscado hacer una inversión millonaria en un fondo de armas, aviones y sistemas de defensa.