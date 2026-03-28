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Blu Radio  / Mundo  / Bombardeos israelíes golpean industria militar iraní

Bombardeos israelíes golpean industria militar iraní

La tensión en Medio Oriente continúa en aumento tras nuevos bombardeos de Israel contra infraestructura militar clave en Irán, en una operación que habría impactado centros de producción de armamento y sistemas de defensa.

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