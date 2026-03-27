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Blu Radio  / Mundo  / Ataque contra base saudí deja 12 heridos y daña aeronaves militares de Estados Unidos

Ataque contra base saudí deja 12 heridos y daña aeronaves militares de Estados Unidos

El ataque impactó una instalación usada por fuerzas estadounidenses en territorio saudí, varias aeronaves sufrieron daños materiales, según reportes difundidos por un diario estadounidense.

base de estados unidos en oriente medio.jpg
Imagen de referencia de una base de Estados Unidos en Oriente Medio.
Foto: tomada de redes, @NewsDayMundo.
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de mar, 2026

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