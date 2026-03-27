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Blu Radio  / Mundo  / Ataques de EE. UU. e Israel impactan plantas siderúrgicas en Irán

Ataques de EE. UU. e Israel impactan plantas siderúrgicas en Irán

La tensión en Medio Oriente escala tras nuevos ataques contra infraestructura industrial en Irán, donde medios oficiales reportan bombardeos contra dos plantas siderúrgicas clave.

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