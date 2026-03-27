Ataques de EE. UU. e Israel impactan plantas siderúrgicas en Irán

Bombardeos de Estados Unidos e Israel impactaron el viernes en dos importantes plantas siderúrgicas en Irán, informaron medios iraníes.

"Hace unos minutos, el enemigo estadounidense-sionista apuntó contra la siderúrgica de Juzestán (en el suroeste de Irán) y la siderúrgica de Mobarakeh en Isfahán (centro de Irán) en dos ataques separados", informó la agencia de noticias Fars, mientras que la cadena estatal IRIB también reportó los bombardeos.

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