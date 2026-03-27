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Blu Radio  / Mundo  / EEUU contempla enviar 10.000 soldados más mientras siguen los ataques en Irán

EEUU contempla enviar 10.000 soldados más mientras siguen los ataques en Irán

La guerra y los planes de combate prosiguen mientras siguen sin concretarse unas posibles negociaciones entre EE.UU. e Irán, mediadas por países como Pakistán.

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