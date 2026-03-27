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Blu Radio  / Mundo  / Israel intensifica ofensiva contra Irán: plan estratégico detrás de los ataques y su impacto global

Israel intensifica ofensiva contra Irán: plan estratégico detrás de los ataques y su impacto global

Hasta la fecha, las fuerzas israelíes han alcanzado cerca de 8,500 objetivos militares. Las FDI operan bajo directivas políticas claras de un estado democrático y que ya cuentan con planes específicos y bancos de objetivos definidos para las próximas tres semanas.

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