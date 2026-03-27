Israel intensifica ofensiva contra Irán: plan estratégico detrás de los ataques y su impacto global

En diálogo con Mañanas Blu, el capitán Rony Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), ofreció una visión detallada sobre la actual escalada militar en Medio Oriente. Kaplan fue enfático al señalar que el objetivo principal de Israel es garantizar que Irán no represente nunca más una amenaza existencial para su nación, procediendo con la degradación sistemática de su capacidad bélica.



Degradación del aparato militar iraní y objetivos estratégicos

Hasta la fecha, las fuerzas israelíes han alcanzado cerca de 8,500 objetivos militares. Kaplan reveló que las FDI operan bajo directivas políticas claras de un estado democrático y que ya cuentan con planes específicos y bancos de objetivos definidos para las próximas tres semanas.

El propósito es desmantelar la capacidad de Irán para enriquecer uranio y frenar la producción de misiles balísticos, los cuales representan una amenaza directa con cabezas explosivas de gran tonelaje.



Coordinación militar con Estados Unidos y seguridad regional

A pesar de las dudas externas sobre la alineación entre Washington y Jerusalén, el portavoz aseguró que existe una coordinación absoluta con los Estados Unidos. Ambos países comparten información minuto a minuto y operan bajo el mismo banco de objetivos estratégicos

Kaplan subrayó que esta no es una guerra por ambiciones territoriales, sino una necesidad de seguridad para evitar que grupos como Hezbolá y Hamás —financiados y entrenados por Teherán— continúen atacando a la población civil.



El desafío de los "proxis" y el uso de infraestructura civil

Uno de los mayores retos tácticos mencionados por Kaplan es el uso de escuelas e iglesias por parte de Hezbolá para ocultar arsenales de armamento. El portavoz denunció que estos grupos operan desde zonas densamente pobladas, lo que obliga a las FDI a solicitar evacuaciones civiles para minimizar daños colaterales mientras intentan desmilitarizar la frontera norte de Israel

Según Kaplan, los ataques iraníes han sido "a mansalva" contra zonas civiles, resultando en la muerte de ciudadanos israelíes en sus propios hogares.



Impacto en la economía mundial y el Estrecho de Ormuz

Frente a las críticas sobre el costo global del conflicto, Kaplan argumentó que la amenaza iraní sobre el Estrecho de Ormuz ya encarece el petróleo debido a los seguros de riesgo que deben pagar los compradores. "A corto plazo el petróleo puede subir, pero a largo plazo, sin la amenaza iraní, pagaremos mucho menos por energía", afirmó.



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