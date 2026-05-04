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Cerrada la vía Panamericana por explosivos: 4 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Sylvia Patiño, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 4 de mayo de 2026:

  • Continúa cerrada la vía Panamericana en Santander de Quilichao por amenaza de explosivos atribuidos a disidencias de las Farc.
  • En Antioquia persiste la violencia: un militar fue asesinado en Briceño y en Caucasia murió un menor al manipular un explosivo cerca de su vivienda.

  • En Cúcuta, autoridades investigan la masacre de cuatro personas en el área metropolitana de la capital de Norte de Santander.

    Escuche el programa completo aquí:

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