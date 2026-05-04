Cerrada la vía Panamericana por explosivos: 4 mayo 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 4 de may, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 4 de mayo de 2026:
- Continúa cerrada la vía Panamericana en Santander de Quilichao por amenaza de explosivos atribuidos a disidencias de las Farc.
- En Antioquia persiste la violencia: un militar fue asesinado en Briceño y en Caucasia murió un menor al manipular un explosivo cerca de su vivienda.
En Cúcuta, autoridades investigan la masacre de cuatro personas en el área metropolitana de la capital de Norte de Santander.
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