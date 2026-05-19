El libreto chavista: Paloma Valencia por invitación de Cepeda a empresarios a un acuerdo nacional

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia se refirió a la propuesta que ha hecho el candidato Iván Cepeda para buscar un acuerdo nacional. Valencia comparó esta idea con lo sucedido en Venezuela.

"El diálogo nacional, las puertas abiertas para los empresarios; es exactamente el libreto chavista con la trampa petrista, así empezó lo de Venezuela", dijo Valencia.

Es importante recordar que el candidato Iván Cepeda ha propuesto un acuerdo nacional en el que puedan participar partidos políticos, movimientos sociales y empresarios, para hablar de los diferentes temas que deben ser solucionados en un próximo gobierno.

“Aquí tenemos que ser claros, lo que está proponiendo Iván Cepeda es la destrucción de nuestra Constitución, van a poner todas las instituciones de rodillas para montar una tiranía como lo hicieron en Venezuela”, agregó Valencia.