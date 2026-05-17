Paloma Valencia denuncia ataques cibernéticos y formularios falsos para obtener datos de seguidores

La campaña presidencial de Paloma Valencia denunció ser víctima de suplantaciones, formularios falsos y ataques cibernéticos dirigidos contra sus canales oficiales, en medio de la recta final de la campaña electoral.

A través de un comunicado divulgado este 17 de mayo, el equipo de la candidata alertó sobre la circulación de enlaces fraudulentos y formularios falsos que, según señalaron, estarían siendo utilizados para recolectar de manera irregular información personal de simpatizantes y ciudadanos interesados en participar en actividades de campaña.

Uno de los principales llamados de alerta está relacionado con el evento de cierre de campaña, previsto para el próximo domingo 24 de mayo a las 11:00 de la mañana en el Movistar Arena de Bogotá. La campaña aclaró que es falsa cualquier inscripción o formulario que solicite datos personales para ingresar al evento.

Según explicaron, la asistencia será completamente gratuita y no requiere registros, inscripciones ni diligenciamiento de formularios de Google u otras plataformas digitales.



Además, advirtieron que personas ajenas a la campaña estarían difundiendo información falsa con el objetivo de obtener ilegalmente datos de seguidores de Paloma Valencia y de su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

La campaña también denunció una serie de presuntos ataques cibernéticos contra sus redes sociales, especialmente Instagram. De acuerdo con el comunicado, en las últimas horas fue detectada una actividad inusual en la cuenta oficial de la candidata, donde habrían sido agregados de manera masiva y atípica más de 140.000 perfiles.

El equipo político sostiene que esta situación podría corresponder a un intento de alterar el funcionamiento de las cuentas oficiales, afectar su integridad digital o incluso facilitar maniobras de suplantación.

Nos quieren frenar con ataques, sabotajes y guerra sucia. No pudieron. No podrán.



Cada golpe confirma que vamos por el camino correcto. Seguimos de frente, sin miedo y con más fuerza que nunca.



Lo que viene es una Colombia unida y más grande. 🪽⚡️ pic.twitter.com/B4TSe4D9A7 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 17, 2026

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Frente a lo ocurrido, la campaña aseguró que ya adelanta acciones para fortalecer la seguridad de sus plataformas y proteger la información de quienes interactúan con sus canales digitales. Además, recomendó a los ciudadanos informarse únicamente a través de cuentas oficiales y evitar compartir datos personales en enlaces no verificados.

Por su parte, Paloma Valencia reaccionó al episodio a través de su cuenta de X, donde aseguró que su campaña ha enfrentado “ataques, sabotajes y guerra sucia”, aunque afirmó que continuará adelante con su aspiración presidencial.

“Nos quieren frenar con ataques, sabotajes y guerra sucia. No pudieron. No podrán”, escribió la también senadora del Centro Democrático.