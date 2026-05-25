Capturaron a profesor de natación que habría abusado de alumnas en Medellín y Bello

En el Valle de Aburrá hay profunda indignación por la captura de un hombre de 52 años que es señalado por las autoridades de abusar sexualmente al menos a cuatro menores de edad aprovechando su rol de profesor.

La información que se ha conocido hasta el momento es que el hombre era un funcionario del Inder Bello y que, además, prestaba sus servicios como profesor de natación en una institución educativa de Medellín, profesión que habría usado para hacer tocamientos indebidos a menores.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, señaló que el hombre tiene denuncias de presuntos abusos sexuales no solo en la capital de Antioquia, sino también en el municipio de Bello.

Desde la Alcaldía de Medellín reconocieron que no solamente serían las cuatro menores de edad mencionadas, sino que ante las autoridades correspondientes ya habrían otras denuncias que se unirían al proceso.



Sin embargo, hay que recordar que no es la primera vez que un profesor de natación es capturado por delitos contra la niñez, ya que hace un año un hombre de 47 años, al parecer, abusó sexualmente de tres menores de edad en Medellín.

Según destacaron desde la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron entre enero y marzo del año pasado cuando el hombre aprovechó su rol de docente para realizar tocamientos de carácter sexual a las menores de 8, 9 y 15 años.