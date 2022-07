Cárcel a entrenador de atletismo Giovanny Vega, acusado de abusar a 7 de sus atletas menores de edad

La Fiscalía confirmó que fue enviado a la cárcel el entrenador de atletismo Giovanny Vega Blanco, acusado de abusar sexualmente a siete de sus atletas que en su momento tenían entre los 15 y 17 años.

“Luego de las denuncias instauradas por las víctimas en enero pasado, la Fiscalía logró recaudar el suficiente material probatorio contra Vega Blanco, en el que se evidenció que las deportistas habrían sido sometidas a múltiples vejámenes sexuales cuando tenían entre 15 y 17 años”, informó la Fiscalía en un comunicado.

Publicidad

El hombre llevaba más de 30 años como entrenador de atletismo y las denuncias empezaron a sumarse tras conocerse la versión de una mujer que lo acusó de haberla abusado.

“Hubo episodios donde me bajaba la pantaloneta, me tocaba la cola, mis partes íntimas”, contó la víctima quien ya es mayor de edad.

La mujer aseguró que el entonces docente de educación física en el colegio Santander de Bucaramanga, la amenazaba con hacerla perder la materia si no accedía a sus pretensiones.

“Si no accedía la carga era durísima y había maltrato psicológico decía que lo dejaba a uno en la materia, pero si accedía a sus pretensiones entonces lo ponía a uno a dirigir y era suave; a mi muchas veces me decía córrale, usted es una bruta, los insultos de él eran fuertes porque no quise acceder a que me tocara”, manifestó.

Publicidad

A Giovanny Vega Blanco le imputaron los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado, los cuales no aceptó.