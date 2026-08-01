Fiscalía revela que crimen de María Camila Potosí habría sido pactado por $4 millones

La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles de la investigación por el crimen de María Camila Potosí, la joven de 21 años y con ocho meses de embarazo que fue asesinada en Cali.

Tras 13 días de labores investigativas y actividades técnico-científicas, cinco personas fueron capturadas y judicializadas por su presunta participación en un plan criminal que, según el ente acusador, fue organizado para asesinar a la víctima y extraerle a su bebé.

Los capturados fueron identificados como Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, quienes fueron detenidos el pasado 30 de julio durante diligencias de registro y allanamiento realizadas en Cali y el municipio de Andalucía, Valle del Cauca.

"Yulieth Cecilia Angulo Escobar presuntamente se encargó de transportar en una motocicleta a la víctima hasta el inmueble que previamente había conseguido para la ejecución del ilícito y el día de los hechos le aseguró que la llevaría a una pañalera ubicada en el sector de Alto de Polvorines. En el momento en que arribaron al inmueble, Nitzon Stiven Mondragón Cuero presuntamente abordó violentamente a la víctima y la atacó con arma cortopunzante en repetidas ocasiones. Tras su muerte, le habría extraído al bebé de ocho meses de gestación", explicó Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía.



La investigación también estableció que, una vez cometido el crimen, los demás implicados participaron en el traslado del cuerpo de María Camila hasta una zona rural del corregimiento La Buitrera, donde fue abandonado. Además, la Fiscalía reveló que el asesinato habría sido pactado por cuatro millones de pesos, dinero que, según el proceso, Yulieth Angulo acordó pagar a los otros procesados, presuntos integrantes de la estructura delincuencial 'Los Santa', que delinquiría en la comuna 18 de Cali.

"Con relación al rol de Narváez Rodríguez, se habría encargado de conducir el vehículo en el que fue trasladado el cuerpo de la mujer hasta la zona rural del corregimiento La Buitrera, donde fue abandonado. García Zuluaga, al parecer, fue el encargado de vigilar el área perimetral y alertar sobre la presencia de alguna autoridad. López Orozco habría sido el encargado de coordinar la logística del crimen y garantizar el pago previamente acordado", agregó la funcionaria.

Un fiscal especializado imputó a los cinco procesados, de acuerdo con la participación de cada uno, los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio. Ninguno aceptó los cargos; sin embargo, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.