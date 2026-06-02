Nervios delataron a hombre sorprendido con un arma de fuego en Bello, Antioquia

En desarrollo de operativos de control y prevención adelantados por la Policía Nacional en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, en las últimas horas fue capturado un hombre conocido con el alias de 'El Gordo', de 46 años de edad, a quien además se le incautó un arma de fuego que portaba sin la documentación requerida.

El procedimiento se llevó a cabo en la vereda Los Espejos durante actividades de registro, control y verificación de antecedentes realizadas por uniformados adscritos al Distrito de Policía 6 Norte. Según informó la institución, la captura se produjo cuando las patrullas de vigilancia detectaron a un ciudadano que intentó evadir la acción policial al percatarse de la presencia de los uniformados.

Ante la actitud sospechosa, los policías procedieron a abordarlo y efectuar un registro personal. Durante la inspección, encontraron un arma de fuego oculta en la pretina de su pantalón. Posteriormente, al verificar la documentación correspondiente, establecieron que el hombre no contaba con permiso para la tenencia o porte del arma, como lo confirmó el teniente coronel José Fernando Mazo Rivera, comandante del Distrito de Policía 6 Norte.

"Cada arma de fuego ilegal que retiramos de las calles representa una amenaza menos para la convivencia, una oportunidad menos para que se cometan delitos y una acción concreta en favor de la seguridad de nuestras comunidades. El hombre de 46 años fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para continuar su proceso de judicialización", afirmó el funcionario.



Vale la pena mencionar que alias 'El Gordo' fue capturado en flagrancia y deberá responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante lo corrido del año, las autoridades han logrado la captura de más de 500 personas por diferentes delitos, así como la incautación de 16 armas de fuego en operativos realizados tanto en la zona urbana como rural del municipio, según destacó la Alcaldía.

En materia de recuperación del espacio público, la Administración Municipal exaltó la intervención de más de 500 espacios afectados por problemáticas como la ocupación indebida de andenes, la invasión de zonas verdes, construcciones ilegales, ventas informales y la disposición inadecuada de escombros y objetos abandonados.