En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Crisis Colombia - Bolivia
Yulixa Toloza
Tensión Cepeda - Uribe
Mundial Fifa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Reversazo en Bello: luego de protestas, Alcaldía no instalará cámaras de fotomultas

Reversazo en Bello: luego de protestas, Alcaldía no instalará cámaras de fotomultas

También está en revisión la reducción de velocidad aplicada en la Avenida Regional.

FOTOMULTAS BELLO - ALCALDÍA.jpg
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 21 de may, 2026

La Alcaldía de Bello anunció que no implementará nuevos puntos de cámaras de fotomultas en el municipio, tras quejas de las personas en el Valle de Aburrá. También está en revisión la reducción de velocidad aplicada en la Avenida Regional. 

Se trata de los nuevos sistemas de control que estaban proyectados para operar en sectores como la Avenida Regional Oriental, la Autopista Medellín–Bogotá y la vía hacia San Pedro de los Milagros, en jurisdicción del corregimiento San Félix.

La alcaldesa de Bello, Lorena González, señaló el motivo que llevó a la no utilización de nuevas cámaras de fotodetección en las zonas anteriormente mencionadas.

“Después de realizar análisis internos, también de escuchar a la ciudadanía, hemos determinado que estas cámaras de fotodetección no se instalarán”, afirmó.

Esta decisión, cabe recordar, llega luego de que se conociera también el anuncio de que el Gobierno nacional investiga a 37 organismos de tránsito del país, por más de 5.8 millones de fotomultas que quedarán sin validez.

Desde la Alcaldía de Bello confirmaron, además, que está en revisión la reducción de velocidad aplicada en la Avenida Regional, en jurisdicción de Bello.

“Analizaremos la posibilidad de volver a tener la velocidad que se tenía en este sector donde se puso la medida de 50 kilómetros por hora a tenerla como estaba anteriormente”, agregó.

Publicidad

Según detalló la mandataria, la medida de reducción de la velocidad en ese corredor vial fue adoptada directamente por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y no por la Alcaldía, que ya elevó una solicitud de revisión ante esa entidad.

En ese sentido, indicó que la petición busca revisar la parametrización aplicada únicamente en el tramo correspondiente a Bello y no en toda la vía.

Vea también

CAMARAS FOTOMULTAS MEDELLIN- ALCALDÍA MEDELLÍN.jpg
Antioquia

Supertransporte pone la lupa a más de 770 mil fotomultas en Medellín; alcalde dijo que investigarán

Cámaras de fotomultas en Bogotá
Motor

Fechas y ciudades de fotomultas tumbadas por MinTransporte: si está en el listado, se salva de pagar

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bello

Fotomultas

Publicidad

Publicidad

Publicidad