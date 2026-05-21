Reversazo en Bello: luego de protestas, Alcaldía no instalará cámaras de fotomultas

La Alcaldía de Bello anunció que no implementará nuevos puntos de cámaras de fotomultas en el municipio, tras quejas de las personas en el Valle de Aburrá. También está en revisión la reducción de velocidad aplicada en la Avenida Regional.

Se trata de los nuevos sistemas de control que estaban proyectados para operar en sectores como la Avenida Regional Oriental, la Autopista Medellín–Bogotá y la vía hacia San Pedro de los Milagros, en jurisdicción del corregimiento San Félix.

La alcaldesa de Bello, Lorena González, señaló el motivo que llevó a la no utilización de nuevas cámaras de fotodetección en las zonas anteriormente mencionadas.

“Después de realizar análisis internos, también de escuchar a la ciudadanía, hemos determinado que estas cámaras de fotodetección no se instalarán”, afirmó.



Esta decisión, cabe recordar, llega luego de que se conociera también el anuncio de que el Gobierno nacional investiga a 37 organismos de tránsito del país, por más de 5.8 millones de fotomultas que quedarán sin validez.

Desde la Alcaldía de Bello confirmaron, además, que está en revisión la reducción de velocidad aplicada en la Avenida Regional, en jurisdicción de Bello.

“Analizaremos la posibilidad de volver a tener la velocidad que se tenía en este sector donde se puso la medida de 50 kilómetros por hora a tenerla como estaba anteriormente”, agregó.

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Según detalló la mandataria, la medida de reducción de la velocidad en ese corredor vial fue adoptada directamente por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y no por la Alcaldía, que ya elevó una solicitud de revisión ante esa entidad.

En ese sentido, indicó que la petición busca revisar la parametrización aplicada únicamente en el tramo correspondiente a Bello y no en toda la vía.