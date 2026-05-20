Supertransporte pone la lupa a más de 770 mil fotomultas en Medellín; alcalde dijo que investigarán

El anuncio de que el Gobierno Nacional investiga a 37 organismos de tránsito del país, por más de 5,8 millones de fotomultas que quedarán sin validez generó el pronunciamiento del alcalde Federico Gutiérrez, pues la Secretaría de Movilidad de Medellín es una de las que está bajo la lupa de las autoridades.

Según indicó la Superintendencia de Transporte se identificó que los organismos de tránsito investigados impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante sistemas tecnológicos, una buena parte rodeadas de presuntas irregularidades, lo que acarrearía devolver los recursos que pagaron los infractores y además enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo recaudado, lo que superaría los $2,1 billones en todo el país.

Siendo Medellín la segunda ciudad con mayores cifras de comparendos detectados dentro de la investigación, con 717 mil comparendos, el mandatario aseguró que ningún proceso debe ser irregular y que una vez sean notificados revisarán a fondo estos casos.

"Independientemente de la carta de la ministra o no, que no la hemos recibido, vamos a analizar todo eso, pero ningún cobro puede ser irregular. Vamos a analizar esto, vamos a analizarlo, pero, por supuesto, tendremos que mirar bien la la notificación, a qué se refieren y cuáles serían los casos específicos", señaló.



Gutiérrez defendió que en su primera Alcaldía (entre 2016 y 2019) fueron anuladas “cientos de miles de fotomultas” que habían sido cobradas de manera irregular por parte de la concesión con UNE, la cual caducó el 31 de diciembre del año anterior y estuvo “amarrada” por un contrato en la ciudad durante 20 años.

Además, reiteró que hoy en día el enfoque de la administración distrital es preventivo, no recaudatorio, motivo por el que cumpliento la normativa señalizaron todas las cámaras de fotodetección de la ciudad y lograron reducir las multas por velocidad y por SOAT/revisión técnico-mecánica en cerca del 30 %.