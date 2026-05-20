Fechas y ciudades de fotomultas tumbadas por MinTransporte: si está en el listado, se salva de pagar

El Ministerio de Transporte confirmó que millones de fotomultas impuestas en Colombia entre 2018 y 2024 deberán ser revocadas por irregularidades detectadas en la operación de cámaras de tránsito en 37 organismos del país.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, explicó en entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que la decisión cobija comparendos impuestos mediante sistemas automáticos de detección que operaron sin cumplir requisitos legales y técnicos exigidos por la normativa colombiana.

Según indicó la funcionaria, la revisión adelantada por la Superintendencia de Transporte encontró que varias autoridades comenzaron a imponer sanciones antes de contar con los permisos requeridos o utilizaron certificaciones expedidas a terceros.

“Se caen 7 millones y medio de comparendos porque no cumplieron los requisitos de la ley”, aseguró la ministra durante la entrevista.



Listado de ciudades y fechas de fotomultas que quedarían sin validez

El Ministerio de Transporte indicó que las sanciones se revocarán dependiendo de la ciudad y del periodo en que operaron las cámaras bajo investigación:

Publicidad

Secretaría de Movilidad de Medellín : del 10 de diciembre de 2018 al 28 de abril de 2020.

: del 10 de diciembre de 2018 al 28 de abril de 2020. División de Tránsito y Transporte de La Dorada : del 10 de diciembre de 2018 al 3 de septiembre de 2019.

: del 10 de diciembre de 2018 al 3 de septiembre de 2019. Inspección Municipal de Tránsito de Villavicencio : del 10 de diciembre de 2018 al 20 de octubre de 2019.

: del 10 de diciembre de 2018 al 20 de octubre de 2019. Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali : del 10 de diciembre de 2018 al 21 de noviembre de 2024.

: del 10 de diciembre de 2018 al 21 de noviembre de 2024. Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá : del 12 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2020.

: del 12 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2020. Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla : del 27 de diciembre de 2018 al 17 de septiembre de 2019.

: del 27 de diciembre de 2018 al 17 de septiembre de 2019. Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Corozal: del 18 de diciembre de 2018 al 24 de julio de 2019.

Departamento Administrativo de Transporte y Tránsito de Villa del Rosario: del 14 de enero de 2019 al 31 de octubre de 2019.

Secretaría de Movilidad de Itagüí: del 1 de febrero de 2019 al 5 de julio de 2020.

Secretaría de Movilidad y Tránsito de Sabaneta: del 1 de febrero de 2019 al 21 de noviembre de 2024.

Oficina de Tránsito y Transporte Departamental del Magdalena: del 1 de febrero de 2019 al 29 de agosto de 2019.

Secretaría de Movilidad de Bello: del 27 de febrero de 2019 al 16 de febrero de 2020.

Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Galapa: del 27 de febrero de 2019 al 15 de septiembre de 2019.

Instituto de Tránsito del Atlántico: del 27 de febrero de 2019 al 12 de agosto de 2019.

Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Puerto Colombia: del 27 de febrero de 2019 al 25 de noviembre de 2019.

Secretaría Municipal de Transporte y Tránsito de Arjona: del 27 de febrero de 2019 al 19 de diciembre de 2019.

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Turbaco: del 26 de marzo de 2019 al 28 de noviembre de 2019.

Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad: del 26 de marzo de 2019 al 9 de diciembre de 2019.

Secretaría de Tránsito y Transporte de San José de Cúcuta: del 26 de marzo de 2019 al 21 de noviembre de 2024.

Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca: del 30 de abril de 2019 al 21 de noviembre de 2024.

Organismo de Tránsito Municipal de Palermo: del 29 de abril de 2019 al 21 de noviembre de 2024.

Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Fundación (INTRASFUN): del 10 de mayo de 2019 al 21 de noviembre de 2024.

Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de Los Patios: del 10 de mayo de 2019 al 21 de noviembre de 2024.

Secretaría de Movilidad y Transporte de Cartago: del 24 de mayo de 2019 al 21 de noviembre de 2024.

Secretaría de Tránsito y Transporte de Yumbo: del 8 de julio de 2019 al 21 de noviembre de 2024.

Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad de Yotoco: del 8 de julio de 2019 al 21 de noviembre de 2024.

Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénaga: del 8 de agosto de 2019 al 26 de mayo de 2021.

Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja: del 20 de septiembre de 2019 al 21 de noviembre de 2024.

Secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible de Santa Marta: del 15 de noviembre de 2019 al 21 de noviembre de 2024.

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Popayán: del 20 de noviembre de 2019 al 21 de noviembre de 2024.

Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Aguachica: del 28 de noviembre de 2019 al 21 de noviembre de 2024.

Secretaría Municipal de Transporte y Tránsito de Montería: del 13 de diciembre de 2019 al 12 de diciembre de 2024.

Secretaría de Transporte y Tránsito del Municipio de Planeta Rica: del 14 de enero de 2020 al 13 de enero de 2025.

Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira: del 22 de mayo de 2020 al 21 de mayo de 2025.

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Santander de Quilichao: del 21 de julio de 2020 al 20 de julio de 2025.

Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca: del 12 de febrero de 2021 al 11 de febrero de 2026.

Secretaría de Transporte y Movilidad de Zipaquirá: del 16 de diciembre de 2020 al 15 de diciembre de 2025.

¿Por qué se tumbarán millones de fotomultas?

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, las irregularidades están relacionadas con el llamado concepto de desempeño o de uso de la tecnología, expedido por el Instituto Nacional de Metrología.

Ese documento certifica que las cámaras de fotodetección cumplen condiciones técnicas para operar legalmente.

Publicidad

La ministra explicó que algunos organismos de tránsito instalaron y pusieron a funcionar cámaras antes de obtener esa autorización. “Muchos arrancaron a cobrar sin haber hecho el trámite correspondiente”, afirmó.

La investigación revisó permisos solicitados por 37 organismos de tránsito entre diciembre de 2018 y noviembre de 2024.



¿Qué pasa con quienes no han pagado la fotomulta?

La ministra aseguró que las personas que tengan comparendos dentro de los periodos investigados no tendrán que hacer trámites para solicitar la revocatoria.

Según explicó, las secretarías de tránsito deberán eliminar automáticamente las multas de sus plataformas.

“Si está en esos periodos y en esa ciudad, no tenga ya ese comparendo que fue puesto de manera irregular”, señaló. El beneficio cobijaría más de 5,8 millones de comparendos que todavía no han sido pagados.



¿Qué deben hacer quienes ya pagaron?

En el caso de ciudadanos que ya cancelaron la multa, el proceso sí requerirá una solicitud ante la secretaría de tránsito correspondiente.

La ministra indicó que las entidades deberán habilitar mecanismos virtuales para que los usuarios pidan la devolución del dinero mediante ventanillas digitales o correos electrónicos.

El Gobierno calcula que más de 1,5 millones de comparendos ya fueron pagados, por un valor superior a un billón de pesos.