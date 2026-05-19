¿Le deben devolver su plata? Pasos a seguir tras invalidación masiva de 5.8 millones de fotomultas

En un anuncio histórico para los conductores en Colombia, la Superintendencia de Transporte reveló los resultados de una investigación a 37 organismos de tránsito, determinando que aproximadamente 5.8 millones de fotomultas carecen de validez y deben ser revocadas de manera inmediata.

Esta medida surge tras detectar que miles de cámaras operaron sin cumplir con los requisitos técnicos exigidos por la ley, específicamente la falta del "concepto de desempeño de la tecnología".

La investigación se centró en el cumplimiento de la Resolución 718 de 2018, la cual establece los criterios técnicos para la instalación de ayudas tecnológicas.

Según explicó en Recap Blu Alfredo Piñeres, superintendente de Transporte, se identificaron tres fallas graves en los organismos de tránsito: algunos nunca obtuvieron el concepto de desempeño, otros lo tramitaron a nombre de privados (concesiones) y no de la autoridad de tránsito, y otros empezaron a multar mucho antes de recibir la autorización técnica.



“Encontramos que se habían impuesto 7 millones de comparendos aproximadamente, donde no se cumplió con un requisito, que es obtener el concepto de desempeño de la tecnología”, afirmó Piñeres durante la entrevista.

Esta irregularidad técnica obliga ahora a los organismos de tránsito a pagar multas a la Superintendencia equivalentes al doble de lo recaudado y a eliminar los comparendos no pagados de todas las plataformas, incluyendo el SIMIT.

Cali, Barranquilla y Cundinamarca: Los casos más críticos

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El impacto varía según la ciudad, pero en algunos casos la anulación es total para ciertos periodos:

Cali: Es el caso más drástico, ya que el organismo de tránsito nunca obtuvo el concepto de desempeño.

"Todos los comparendos que le hayan puesto a un ciudadano en Cali, entre diciembre del 2018 y noviembre del 2024, no son válidos y deben ser revocados", indicó el funcionario.

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Gobernación de Cundinamarca: Las multas impuestas entre diciembre de 2018 y 2024 también se caen, debido a que el permiso se tramitó erróneamente a nombre de un tercero y no de la autoridad oficial

Barranquilla: Se revocarán los comparendos impuestos entre diciembre de 2018 y noviembre de 2020, periodo en el que la ciudad operó sin el certificado técnico que finalmente obtuvo después.

Medellín y Bogotá: También presentan irregularidades por operar antes de obtener los permisos. En Medellín, se detectaron 717,000 comparendos bajo la lupa generados por 40 cámaras en periodos de incumplimiento

¿Qué deben hacer los ciudadanos afectados?

El proceso a seguir depende de si la multa ya fue cancelada o no:

Si no ha pagado la multa: El ciudadano no debe realizar ningún trámite. La Superintendencia emitirá la orden y “el organismo de tránsito tiene que bajar el comparendo de todas sus plataformas” de manera automática

Si ya pagó la multa: En este caso, el usuario debe iniciar un proceso jurídico.

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“Puede iniciar un proceso de denuncia o demanda hacia el organismo de tránsito por algo que llaman los abogados el 'pago de lo no debido' para que le devuelvan su plata”, señaló el superintendente. Para esto, se recomienda el uso de derechos de petición, tutelas o denuncias

Legalidad vs. Seguridad Vial

A pesar del masivo proceso de anulación, el Gobierno Nacional aclaró que no está en contra de la tecnología para el control de tránsito.

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"Las fotomultas no son ilegales. Las cámaras no son ilegales”, indicó el superintendente, quien afirmó que el objetivo es asegurar que la detección electrónica cumpla estrictamente con la ley para garantizar la transparencia ante el ciudadano

Se espera que la tabla completa con los intervalos de fechas exactos para cada municipio sea publicada oficialmente para que los conductores puedan verificar su situación particular. Esta medida favorecerá a cerca de 1.4 millones de infractores, quienes dejarán de pagar una cifra cercana a los 3.2 billones de pesos en multas mal ejecutadas.

Escuche la entrevista aquí: