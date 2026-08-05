Incautan 600 kilos de cocaína escondidos en cargamento de pescado en vías del Huila

Un cargamento de 600 kilos de cocaína, camuflado entre un cargamento de pescado, fue incautado por las autoridades en un operativo realizado sobre la vía Neiva–Castilla, en jurisdicción del municipio de Aipe, Huila. Durante el procedimiento fue capturado el conductor del vehículo, quien deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La incautación se produjo en el kilómetro 32+850 de este corredor vial, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte adelantaban controles de rutina a vehículos de carga que se movilizaban por la zona. Al detener un camión que cubría la ruta entre Villa Garzón, Putumayo, y Bogotá, los policías realizaron una inspección detallada al cargamento.

Droga incautada en Huila. Suministrada.

Durante la verificación encontraron 600 paquetes rectangulares de color beige ocultos entre el pescado que transportaba el vehículo. Tras las pruebas preliminares, el contenido fue identificado como clorhidrato de cocaína, con un peso cercano a los 600 kilogramos.

El conductor fue capturado en el lugar y tanto la droga como el camión quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales. El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación para establecer el origen del cargamento, la estructura criminal responsable del envío y el destino final de la droga.



Droga incautada en cargamento de pescado en vías del Huila. Suministrada.

Las primeras hipótesis apuntan a que el alcaloide había salido desde el departamento del Putumayo y era movilizado hacia el centro del país utilizando un cargamento de alimentos como fachada para intentar evadir los controles en carretera.