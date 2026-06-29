Incautan más de 2 toneladas de cocaína transportadas en tractocamión entre Cauca y Tolima

La Policía Nacional incautó más de 2,3 toneladas de cocaína durante un operativo realizado contra el narcotráfico, evitando que el cargamento llegara a manos de organizaciones criminales.

De acuerdo con la institución, la droga era transportada en un tractocamión que cubría la ruta entre Popayán, en el departamento del Cauca, y el municipio de Lérida, en Tolima.

Durante el procedimiento fue capturada una persona, quien deberá responder ante la justicia por su presunta participación en el transporte del estupefaciente.

Las autoridades señalaron que esta incautación representa un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico de drogas y hace parte de las acciones que adelanta la Policía Nacional para combatir el crimen organizado en el país.



La investigación continuará para establecer el origen del cargamento y determinar la posible red criminal responsable de su envío.