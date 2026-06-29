Ejército niega que traslado de oficial esté relacionado con saludo a Abelardo De La Espriella

El Ejército Nacional salió al paso de versiones difundidas en redes sociales que relacionaban el traslado de oficiales con un saludo al presidente electo Abelardo De La Espriella el pasado sábado 27 de junio. La institución aseguró que estas decisiones corresponden a movimientos administrativos propios de la Fuerza y que no tienen ninguna relación con hechos políticos.

"Los traslados del personal militar hacen parte de la dinámica normal de la institución y obedecen a procesos de planeación del talento humano que se realizan con varios meses de anticipación, de acuerdo con las necesidades del servicio y los requerimientos operacionales de cada unidad", señaló el ejército en su comunicado.

#ComunicaciónOficial | El Ejército Nacional informa a la opinión pública que los traslados del personal militar hacen parte de la dinámica normal de la institución y obedecen a procesos de planeación del talento humano que se realizan con varios meses de anticipación, de acuerdo… pic.twitter.com/8YfgBLD1FX — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) June 28, 2026

Según explicó el Ejército, los cambios de cargo del teniente coronel Reinaldo Alexander Maldonado, comandante del Batallón de Mantenimiento, a la Fuerza de Despliegue Rápido N°8 en Arauca, hacen parte de la dinámica institucional de traslados y asignaciones del personal militar.

Las versiones que circularon en redes señalaban que el oficial habría sido trasladado después de un saludo a De La Espriella durante una visita al Batallón de Mantenimiento en Bogotá, e incluso hablaban de supuestas decisiones motivadas por razones políticas.



Frente a esto, el Ejército reiteró que los movimientos dentro de la institución obedecen a criterios operacionales, administrativos y de servicio, por lo que pidió no relacionar decisiones internas con interpretaciones políticas que, según indicó, no corresponden a la realidad.

Además, fuentes le confirmaron a Blu Radio que el traslado del comandante se habría dado tiempo atrás y estaría relacionado con presunta corrupción relacionada con un contrato de medallería.