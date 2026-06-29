"Únete a la manada": presidente electo Abelardo De La Espriella responde a carta de Karol G

Luego de una semana de las elecciones presidenciales, la cantante colombiana Karol G compartió, por medio de su cuenta de X, un mensaje dirigido al presidente electo, Abelardo De La Espriella, en el que hizo un llamado a ejercer el poder con responsabilidad y a gobernar para todos los ciudadanos.

Frente a esto, el mandatario electo le respondió y la invitó a unirse a la "manada". En su mensaje, Abelardo De La Espriella aseguró que, desde su campaña, ha dicho que gobernar para todos, así como para quienes no votaron por él, es su propósito inquebrantable durante su Gobierno.

Asimismo, aseguró que durante su mandato la unidad que representa la figura presidencial tendrá un verdadero significado para todos.

"La unidad que representa la figura presidencial tendrá en mí su verdadero significado: unidad con y para el Pueblo. Los colombianos necesitan volver a creer en sus gobernantes", señaló el presidente electo por medio de su cuenta de X.



Finalmente, De La Espriella señaló que el país necesita a todos los colombianos unidos en la lucha por la reconstrucción e invitó a la cantante urbana a participar de esa unión que busca impulsar durante su mandato.

"Te invito, Karol G: únete a la manada. Colombia necesita a todos sus buenos ciudadanos en la lucha por la reconstrucción y la extrema coherencia", expresó.

¿Qué dice la carta de Karol G?

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La cantante Karol G sorprendió a Colombia y a su fanaticada al publicar una carta abierta dirigida al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

A través de un mensaje publicado en su red social X, la cantautora aseguró que no escribió ese mensaje "como simpatizante ni como opositora", sino "como una colombiana que ama profundamente su país". En la carta, Karol G señaló que, tras el fin de la campaña electoral, comienza el mayor reto para cualquier mandatario: gobernar para toda la nación.

La artista recordó que millones de colombianos respaldaron al presidente electo, pero también millones votaron por otras opciones, por lo que insistió en la necesidad de escuchar tanto a quienes lo apoyaron como a quienes no lo hicieron. "Que no gobierne para un partido, una ideología o un sector; que gobierne para Colombia", expresó.

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En su mensaje, Karol G también pidió que el nuevo Gobierno piense en distintos sectores, como los niños, las familias, los campesinos, los emprendedores y los jóvenes que buscan oportunidades en el país. Además, enfatizó que no puede haber progreso sin seguridad mientras el miedo siga haciendo parte de la vida cotidiana de los colombianos.

Otro de los puntos centrales de la carta fue el llamado a la unidad nacional y a la obtención de resultados concretos. "Nuestra patria necesita líderes capaces de unir, necesita decisiones valientes y necesita resultados", escribió la intérprete antioqueña, quien además recordó que el poder no debe entenderse como un trofeo ni un premio, sino como una responsabilidad.

Karol G concluyó su mensaje afirmando que espera que, al término del mandato, los colombianos puedan reconocer que el nuevo presidente estuvo a la altura del cargo recibido, al asegurar que "ningún presidente gana cuando gana una elección; un presidente gana cuando gana su pueblo".