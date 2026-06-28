Los tres grandes retos económicos que enfrentará el Gobierno de Abelardo De La Espriella

A pocas semanas de iniciar el gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, comienzan a definirse los primeros integrantes de su gabinete, mientras expertos analizan el panorama económico que encontrará la nueva administración. Uno de los principales desafíos, coinciden, será atender la situación fiscal del país, impulsar la reactivación económica y garantizar la seguridad energética.

En diálogo con Sala de Prensa Blu, el decano de Economía de la Universidad Externado, Juan Pablo Herrera, aseguró que el primer gran reto será corregir el déficit fiscal, que calificó como una de las principales preocupaciones para el Gobierno entrante. Según explicó, el país enfrenta un déficit primario cercano al 3,6 % del PIB y podría cerrar el año con un déficit del Gobierno Nacional Central de alrededor del 6,7 %, cifras que, a su juicio, exigen medidas inmediatas.

El segundo desafío, indicó el economista, será garantizar la seguridad energética. Señaló que el país enfrenta riesgos derivados del fenómeno de El Niño y de la falta de cobertura suficiente para atender la demanda de energía, lo que obligará al nuevo Gobierno a tomar decisiones regulatorias y económicas para evitar afectaciones en el suministro.

Abelardo De La Espriella AFP

Como tercer punto, Herrera destacó la necesidad de reactivar sectores estratégicos como la construcción, los hidrocarburos, la minería y las canteras, al considerar que son fundamentales para impulsar el crecimiento económico y mejorar la balanza comercial. También enfatizó que será clave recuperar la confianza de los inversionistas y fortalecer las relaciones comerciales con otros países.



Frente a la promesa de campaña de Abelardo De La Espriella de reducir impuestos, el experto advirtió que no será una tarea sencilla. Explicó que antes de pensar en rebajas tributarias será necesario fortalecer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), mejorar el recaudo y garantizar un uso más eficiente de los recursos públicos.

Incluso, sostuvo que durante los próximos cuatro años el país probablemente necesitará una nueva reforma tributaria. Aunque reconoció que una medida de este tipo sería impopular, consideró que ampliar la base tributaria será inevitable para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, siempre y cuando exista una mayor eficiencia en la ejecución del gasto y se fortalezca la confianza de los contribuyentes.

Mientras avanza la conformación del gabinete, el presidente electo ya anunció algunos de sus primeros nombramientos, entre ellos Rodrigo Lara Restrepo como ministro del Interior y José Manuel Restrepo como responsable del empalme anticorrupción.