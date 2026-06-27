Presidente electo, Abelardo De La Espriella, continúa su recorrido por santuarios del país

El presidente electo, Abelardo De la Espriella, continúa con la 'Peregrinación de la Esperanza por la Patria Milagro', una ruta de acción de gracias y oración con la que recorrerá distintos santuarios del país antes de asumir la Presidencia el próximo 7 de agosto.

Como parte de la segunda jornada de la peregrinación, De la Espriella visitó este sábado el Santuario de Las Lajas, en Ipiales, convirtiendo a Nariño en el primer departamento del sur del país que recorre desde su elección.

Abelardo De La Espriella Foto: AFP

"Muy honrado por este recibimiento. Aquí, en el sur de nuestra patria, empieza la Patria Milagro. Le voy a dar a Nariño el lugar de grandeza que se merece, con la ayuda de Dios", aseguró el presidente electo, en lo que calificó como el cumplimiento de una promesa de fe.

En paralelo, De La Espriella también desarrolló agenda en Antioquia, donde fue recibido en el municipio de San Pedro de los Milagros por el gobernador Andrés Julián Rendón. Tras el encuentro, destacó el respaldo obtenido en ese departamento durante las elecciones y aseguró que trabajará de manera articulada con las autoridades regionales para impulsar proyectos en materia de seguridad, salud, desarrollo y generación de oportunidades.



Antioquia resistió, Antioquia creyó y gracias a la valentía de su gente, Colombia se salvó.



Mi compromiso con este departamento es absoluto. Aquí hay un pueblo que nunca se rindió y que demostró que el trabajo, el emprendimiento, la seguridad y el amor por la Patria son el… pic.twitter.com/Ka8v1naPJg — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 27, 2026

La Peregrinación de la Esperanza comenzó el viernes con visitas al Santuario Mariano de Nuestra Señora del Morro, en Tubará (Atlántico); la Catedral Nuestra Señora de los Remedios, en Riohacha (La Guajira); la Basílica Menor del Señor de los Milagros, en San Benito Abad (Sucre), y el Santuario de San Pedro Claver, en Cartagena (Bolívar).

“Este recorrido busca poner el presente y el futuro de Colombia en las manos de Dios", indicó de la Espriella a través de su cuenta de X. Durante el recorrido aseguró haber elevado oraciones por la recuperación del sistema de salud, la seguridad, la Fuerza Pública, la paz y el bienestar de las familias colombianas.

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La gira continuará en los próximos días con nuevas visitas a santuarios y regiones del país como parte de la agenda del Gobierno electo antes de su posesión.