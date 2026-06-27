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Presidente electo, Abelardo De La Espriella, continúa su recorrido por santuarios del país

Este sábado visitó el Santuario San Pedro de Los Milagros en Antioquia y luego se reunió con el gobernador, Andrés Julián Rendón. De allí se desplazó al Santuario de Las Lajas, en Nariño como parte de su agenda previa a la posesión el próximo 7 de agosto.

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Abelardo De La Espriella, presidente electo
Foto: CNE
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 27 de jun, 2026

El presidente electo, Abelardo De la Espriella, continúa con la 'Peregrinación de la Esperanza por la Patria Milagro', una ruta de acción de gracias y oración con la que recorrerá distintos santuarios del país antes de asumir la Presidencia el próximo 7 de agosto.

Como parte de la segunda jornada de la peregrinación, De la Espriella visitó este sábado el Santuario de Las Lajas, en Ipiales, convirtiendo a Nariño en el primer departamento del sur del país que recorre desde su elección.

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Abelardo De La Espriella
Foto: AFP

"Muy honrado por este recibimiento. Aquí, en el sur de nuestra patria, empieza la Patria Milagro. Le voy a dar a Nariño el lugar de grandeza que se merece, con la ayuda de Dios", aseguró el presidente electo, en lo que calificó como el cumplimiento de una promesa de fe.

En paralelo, De La Espriella también desarrolló agenda en Antioquia, donde fue recibido en el municipio de San Pedro de los Milagros por el gobernador Andrés Julián Rendón. Tras el encuentro, destacó el respaldo obtenido en ese departamento durante las elecciones y aseguró que trabajará de manera articulada con las autoridades regionales para impulsar proyectos en materia de seguridad, salud, desarrollo y generación de oportunidades.

La Peregrinación de la Esperanza comenzó el viernes con visitas al Santuario Mariano de Nuestra Señora del Morro, en Tubará (Atlántico); la Catedral Nuestra Señora de los Remedios, en Riohacha (La Guajira); la Basílica Menor del Señor de los Milagros, en San Benito Abad (Sucre), y el Santuario de San Pedro Claver, en Cartagena (Bolívar).

“Este recorrido busca poner el presente y el futuro de Colombia en las manos de Dios", indicó de la Espriella a través de su cuenta de X. Durante el recorrido aseguró haber elevado oraciones por la recuperación del sistema de salud, la seguridad, la Fuerza Pública, la paz y el bienestar de las familias colombianas.

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La gira continuará en los próximos días con nuevas visitas a santuarios y regiones del país como parte de la agenda del Gobierno electo antes de su posesión.

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