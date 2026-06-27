Vicepresidente electo pide a Cancillería suspender nombramientos provisionales diplomáticos

El vicepresidente electo y coordinador del proceso de empalme, José Manuel Restrepo, por instrucción del presidente electo Abelardo de la Espriella, solicitó formalmente a la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, abstenerse de realizar nuevos nombramientos en provisionalidad en cargos de la Carrera Diplomática y Consular de la planta externa hasta el próximo 7 de agosto, fecha en la que asumirá funciones el nuevo Gobierno.

“Como coordinador del proceso de empalme y por instrucción del presidente, Abelardo De La Espriella he solicitado formalmente a la Cancillería la suspensión de los nombramientos en provisionalidad de la carrera diplomática. Los últimos días del gobierno saliente no pueden ser una carrera contra reloj para repartirse cargos. El gobierno saliente pretende dejar amarrado el Estado. La carrera diplomática no puede convertirse en un refugio de salida ni en un premio de consolación para un gobierno que termina”, indicó Restrepo.

Como coordinador del proceso de empalme le he solicitado a la @CancilleriaCol suspender los nombramientos en provisionalidad en las carreras diplomáticas y consular.



Esto, también, bajo la instrucción del Presidente @ABDELAESPRIELLA. Los últimos días del gobierno saliente no… pic.twitter.com/S9t44b3R7w — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) June 27, 2026

Según la comunicación, estos nombramientos en provisionalidad solo pueden realizarse cuando no existan funcionarios escalafonados que puedan ocupar las vacantes, por lo que advierte que utilizarlos para reubicar personal del Gobierno saliente podría vulnerar los principios de mérito, moralidad e igualdad que rigen la función pública.

Además de solicitar la suspensión de las designaciones, el vicepresidente electo pidió a la Cancillería entregar un informe detallado sobre los nombramientos que actualmente se encuentran en trámite, el estado de cada uno de ellos, los cargos que ocupan los funcionarios postulados, los destinos a los que serían enviados y las razones jurídicas y administrativas que sustentan dichas decisiones durante el periodo de transición.



La comunicación también señala que este tipo de actuaciones podría generar obligaciones presupuestales para el próximo Gobierno y limitar la capacidad del presidente electo para definir la conformación del servicio exterior desde el inicio de su mandato.

En medio de la agenda del Gobierno entrante, el presidente electo Abelardo De La Espriella sostuvo una reunión con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Tras el encuentro, destacó el respaldo recibido en ese departamento durante las elecciones y aseguró que trabajará de manera conjunta con las autoridades regionales en temas de seguridad, salud, desarrollo y generación de oportunidades para los antioqueños.