En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Venezuela
Abelardo De La Espriella
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Vicepresidente electo pide a Cancillería suspender nombramientos provisionales diplomáticos

Vicepresidente electo pide a Cancillería suspender nombramientos provisionales diplomáticos

La solicitud fue hecha en medio del proceso de empalme en el que José Manuel Restrepo fue designado como coordinador del proceso de transición. También pidió un informe detallado sobre los nombramientos que están en trámite.

José Manuel Restrepo
José Manuel Restrepo
Foto: Blu Radio
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 27 de jun, 2026

El vicepresidente electo y coordinador del proceso de empalme, José Manuel Restrepo, por instrucción del presidente electo Abelardo de la Espriella, solicitó formalmente a la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, abstenerse de realizar nuevos nombramientos en provisionalidad en cargos de la Carrera Diplomática y Consular de la planta externa hasta el próximo 7 de agosto, fecha en la que asumirá funciones el nuevo Gobierno.

“Como coordinador del proceso de empalme y por instrucción del presidente, Abelardo De La Espriella he solicitado formalmente a la Cancillería la suspensión de los nombramientos en provisionalidad de la carrera diplomática. Los últimos días del gobierno saliente no pueden ser una carrera contra reloj para repartirse cargos. El gobierno saliente pretende dejar amarrado el Estado. La carrera diplomática no puede convertirse en un refugio de salida ni en un premio de consolación para un gobierno que termina”, indicó Restrepo.

Según la comunicación, estos nombramientos en provisionalidad solo pueden realizarse cuando no existan funcionarios escalafonados que puedan ocupar las vacantes, por lo que advierte que utilizarlos para reubicar personal del Gobierno saliente podría vulnerar los principios de mérito, moralidad e igualdad que rigen la función pública.

Además de solicitar la suspensión de las designaciones, el vicepresidente electo pidió a la Cancillería entregar un informe detallado sobre los nombramientos que actualmente se encuentran en trámite, el estado de cada uno de ellos, los cargos que ocupan los funcionarios postulados, los destinos a los que serían enviados y las razones jurídicas y administrativas que sustentan dichas decisiones durante el periodo de transición.

La comunicación también señala que este tipo de actuaciones podría generar obligaciones presupuestales para el próximo Gobierno y limitar la capacidad del presidente electo para definir la conformación del servicio exterior desde el inicio de su mandato.

En medio de la agenda del Gobierno entrante, el presidente electo Abelardo De La Espriella sostuvo una reunión con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Tras el encuentro, destacó el respaldo recibido en ese departamento durante las elecciones y aseguró que trabajará de manera conjunta con las autoridades regionales en temas de seguridad, salud, desarrollo y generación de oportunidades para los antioqueños.

Puede leer:

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres terremoto en Venezuela
Venezuela

Equipo colombiano rescata con vida a un niño de 11 años atrapado tras los terremotos en Venezuela

Ministro de Hacienda, Germán Ávila
Nación

Ministro de Hacienda, Germán Ávila, será el coordinador del empalme por parte del gobierno Petro

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Premios Abel Antonio Villa

Publicidad

Publicidad

Publicidad