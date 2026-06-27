Equipo colombiano rescata con vida a un niño de 11 años atrapado tras los terremotos en Venezuela

El equipo colombiano de búsqueda y rescate USAR COL-1 logró rescatar con vida a Moisés, un niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los recientes terremotos registrados en Venezuela.

La operación se prolongó durante cerca de seis horas y exigió maniobras de alta precisión para llegar hasta el menor, quien se encontraba a tres metros de profundidad. Antes del rescate, los especialistas lograron establecer contacto con él y le suministraron agua para mantener sus condiciones mientras avanzaban las labores.

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

El rescate representa uno de los principales resultados de la misión humanitaria que Colombia adelanta en territorio venezolano. El equipo USAR COL-1 fue asignado por las autoridades de ese país para intervenir en La Guaira, donde se concentra el mayor número de edificaciones colapsadas y personas afectadas por la emergencia.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó que varios miembros del Cuerpo de Bomberos de la ciudad participaron en el rescate del niño y agradeció su trabajo. “Tengo fe en que el equipo de Colombia seguirá encontrando personas con vida en La Guaira, Venezuela. Son un orgullo para todo el país”, escribió el alcalde en su cuenta de X.



¡Orgullo de Bogotá!



Varios uniformados de @BomberosBogota participaron, junto al resto del equipo USAR Colombia 1, en el rescate de Moisés, un niño de 11 años que estaba atrapado entre los escombros y fue encontrado con vida.



Tengo fe en que el equipo de Colombia seguirá… pic.twitter.com/MFXItNlfRa — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 27, 2026

La delegación colombiana está integrada por 63 rescatistas y cuatro binomios caninos especializados en operaciones de búsqueda y localización de sobrevivientes. La misión, prevista para diez días, es coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con el apoyo de la Cancillería, Bomberos, Defensa Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana, Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Mientras continúan las labores de búsqueda, la Sala de Crisis Nacional analiza la posibilidad de enviar un hospital de campaña y personal médico para fortalecer la atención a los damnificados, de acuerdo con las necesidades reportadas por las autoridades venezolanas.

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Además, como parte de la operación humanitaria, los aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que transportaron al equipo de rescate hacia Venezuela, también permitieron el regreso al país de 47 ciudadanos colombianos, entre ellos 19 niños deportistas.

Por su parte, la Cancillería informó que, de manera preliminar, se tiene reporte de 24 ciudadanos colombianos que habrían fallecido a causa del sismo, una cifra que continúa siendo verificada en coordinación con las autoridades venezolanas.