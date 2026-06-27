Terremoto en Venezuela: Barranquilla ya suma seis toneladas de ayudas

Desde el centro de acopio habilitado por la Alcaldía de Barranquilla para atender la emergencia humanitaria provocada por el terremoto en Venezuela, ubicado en la carrera 43 con calle 6, en el sector de Barranquillita, las autoridades distritales informan que han recibido más de 6 toneladas de ayudas. Entre las donaciones se encuentran mercados con productos no perecederos, colchonetas, botellas de agua, medicinas y productos de aseo, que serán enviados a las familias damnificadas.

El alcalde Alejandro Char agradeció a los barranquilleros por las ayudas y, al mismo tiempo, reiteró el llamado a mantener viva esta cadena de solidaridad entre las personas, empresas e instituciones que se quieran sumar a esta campaña, que “representa una oportunidad para llevar alivio y esperanza a quienes hoy enfrentan una difícil situación”.

“Cada donación, sin importar su tamaño, contribuye a brindar apoyo a miles de familias que hoy lo necesitan”, destacó el mandatario de los barranquilleros.

El punto de recepción de ayudas, ubicado en la carrera 43 con calle 6, en el sector de Barranquillita, permanece habilitado las 24 horas del día para facilitar la entrega de donaciones. Allí se reciben alimentos no perecederos, agua potable, insumos médicos, productos de aseo, ropa en buen estado, abrigos y colchonetas.



La operación del centro de acopio cuenta con el acompañamiento permanente de la Oficina Distrital de Gestión del Riesgo, cuyo equipo trabaja por turnos para garantizar la recepción, clasificación y organización de las ayudas que posteriormente serán entregadas a la población afectada.

La Administración Distrital resaltó que, históricamente, la ciudad siempre ha mostrado un espíritu solidario frente a las emergencias, por lo que confía en que más ciudadanos continúen acercándose al centro de acopio para fortalecer “esta gran cruzada humanitaria en favor del pueblo venezolano”.