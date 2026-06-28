"El poder no es un trofeo": el mensaje de Karol G al presidente electo Abelardo De La Espriella

La cantante colombiana Karol G compartió una carta abierta dirigida al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, en la que hizo un llamado a ejercer un gobierno incluyente, enfocado en la unidad nacional y en atender las necesidades de todos los ciudadanos, sin distinción política.

El mensaje fue publicado en sus redes sociales una semana después de la segunda vuelta presidencial. En el texto, la artista aclaró que sus palabras no responden a una posición partidista, sino al sentimiento de una ciudadana que desea lo mejor para el país. "No escribo como simpatizante ni como opositora, escribo como una colombiana que ama profundamente su país", expresó.

Karol G sostuvo que, una vez terminada la contienda electoral, comienza el verdadero desafío de gobernar. Por ello, invitó al mandatario electo a representar tanto a quienes respaldaron su candidatura como a quienes optaron por otras alternativas en las urnas.

La intérprete recordó que, aunque cerca de 12,9 millones de colombianos votaron por Abelardo De La Espriella y aproximadamente 12,7 millones apoyaron al candidato Iván Cepeda, todos comparten el anhelo de construir un país más seguro, justo y con mayores oportunidades.



En uno de los apartados más destacados de la carta, la cantante señaló que el cargo presidencial implica una enorme responsabilidad y no debe entenderse como un reconocimiento personal. "Quiero pedirle que recuerde, todos los días, que el poder que hace una semana recibió no es un trofeo, no es un premio, es una responsabilidad", escribió.

Por Colombia. Con respeto, pero también con esperanza y exigencia 🤍🇨🇴@ABDELAESPRIELLA pic.twitter.com/ksiKDFwTwt — LABICHOTA (@karolg) June 28, 2026

En el cierre de la misiva, Karol G manifestó que Colombia necesita líderes capaces de unir a la sociedad mediante decisiones firmes y resultados concretos. Además, expresó su deseo de que, al finalizar el mandato, los ciudadanos puedan concluir que el presidente estuvo a la altura del compromiso asumido.

"Porque al final ningún presidente gana cuando gana una elección... Un presidente gana cuando gana su pueblo", concluyó la artista.