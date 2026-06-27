Abelardo De La Espriella no asistirá a la Casa de Nariño hasta después de su posesión

Por medio de un comunicado, el presidente electo Abelardo de La Espriella aseguró que no asistirá a la Casa de Nariño hasta después de su posesión, el próximo 7 de agosto. La decisión se da en respuesta a la declaración del presidente saliente, Gustavo Petro, quien señaló que debe ser De la Espriella quien se acerque al palacio presidencial para adelantar el empalme.

Para este proceso, el mandatario entrante designó al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien será el encargado de liderar el equipo encargado de revisar la información de las diferentes entidades del Estado durante el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante.

Según informaron por medio de un comunicado, este Empalme Anticorrupción estará integrado por el grupo técnico que durante los últimos seis meses ha trabajado en la construcción de la hoja de ruta del nuevo gobierno.

La misión principal será realizar una revisión integral de la administración pública, identificar posibles riesgos relacionados con el manejo de los recursos del Estado y establecer bases para una gestión que, según el presidente electo, estará enfocada en la transparencia y la lucha contra la corrupción.



"El Empalme Anticorrupción estará conformado por el equipo técnico que durante los últimos seis meses ha preparado la hoja de ruta del Gobierno entrante y tendrá como misión garantizar una transición transparente, identificar riesgos para los recursos públicos y sentar las bases de una administración íntegra y eficiente", se lee en el comunicado.

Con esta designación, De la Espriella aseguró que el combate contra la corrupción será una prioridad desde el inicio de su mandato.

Iván Cepeda Foto: AFP

Publicidad

Iván Cepeda confirmó su liderazgo de la oposición junto a Gustavo Petro

El excandidato y senador Iván Cepeda se refirió nuevamente a su encuentro del viernes 27 de junio con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, lugar en donde el mandatario pidió que sea De La Espriella el encargado de liderar el proceso de empalme, solicitud que ya fue rechazada por el nuevo gobierno. El senador electo aseguró que durante los próximos años defenderá el legado del progresismo y las reformas sociales.

"Como lo dije ayer, en el encuentro sostenido en el Palacio de Nariño, el presidente Gustavo Petro es nuestro máximo líder y el artífice del primer gobierno progresista. Junto a él, yo ejerzo el liderazgo de la oposición. Esa condición emana de la votación que he obtenido, del mandato del cual soy depositario, de mi historia consagrada a las luchas del pueblo colombiano, de la legitimidad que me confiere la pulcritud de mi vida pública, mi sólida formación intelectual y convicciones políticas", señaló el excandidato por medio de su cuenta de X.

Publicidad

En su mensaje, el senador también recordó la votación que obtuvo el pasado 21 de junio y agradeció a todos sus simpatizantes.

"Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, obtuve en las urnas más de 12’700.000 votos. Esa es la expresión ciudadana de apoyo a nuestro proyecto político, a la gestión del presidente Petro y a nuestro programa. Y también son millones de votos depositados por mí y por mi fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué. Agradezco al pueblo colombiano", señaló Cepeda.

