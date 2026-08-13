Cinco señales que debe revisar antes de volver a entrar a una edificación tras un sismo

Tras un sismo, que una edificación permanezca en pie no garantiza que sea segura para volver a ocuparla de inmediato. Expertos en ingeniería estructural señalan que existen indicios visibles que deben revisarse antes de reingresar a una vivienda, oficina o cualquier otro inmueble.

De acuerdo con SACS Group, la primera inspección debe hacerse desde un lugar seguro, sin necesidad de ingresar al inmueble. Aunque una revisión visual por parte de los ocupantes permite detectar señales de alerta, no sustituye una evaluación técnica cuando hay dudas sobre la estabilidad de la estructura.

"Después de un sismo no basta con mirar una edificación y concluir que está bien porque continúa en pie. Cuando existen daños visibles o dudas sobre la estabilidad, la decisión más segura es no ingresar hasta contar con una evaluación de personal competente", afirmó Carolina López Pérez, gerente técnica para Latinoamérica de SACS Group.

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Esto debe revisar antes de volver a entrar a una edificación tras un sismo

La compañía recomienda revisar cinco aspectos antes de reingresar: el estado de columnas, vigas y muros estructurales, en busca de grietas o desprendimientos; posibles hundimientos, inclinaciones o deformaciones en pisos y muros; el funcionamiento de puertas y ventanas, que pueden atascarse si hubo desplazamientos; el estado de fachadas, balcones, cubiertas y cielos rasos, que pueden desprenderse aunque la estructura principal no esté comprometida; y las redes de gas, electricidad y agua, donde olores a gas, chispas o fugas exigen no manipular las instalaciones sin apoyo especializado.



Según la experta, la ausencia de grietas visibles no es suficiente para descartar afectaciones, ya que puede haber daños que una persona sin formación técnica no logre identificar. Por ello, si las autoridades restringen el acceso o existen antecedentes de daños en la edificación, la recomendación es esperar una valoración profesional antes de retomar su uso.

Una vez confirmado que las condiciones permiten el regreso, tampoco se deben restablecer los servicios de manera automática: antes de usar equipos eléctricos o manipular instalaciones de gas es necesario verificar que no haya señales de afectación.