Descubrió a su esposo siéndole infiel con el padrino de sus hijos y todo quedó en video

Una escena de infidelidad que quedó registrada en video generó una ola de reacciones en redes sociales, luego de que una mujer descubriera a su esposo en una situación íntima con el padrino de sus hijos.

El hecho, ocurrido en Santiago del Estero, Argentina, rápidamente se convirtió en uno de los contenidos más comentados por los usuarios de distintas plataformas digitales.

El episodio quedó grabado cuando la mujer ingresó a una habitación y encontró a su pareja junto al hombre que, además de ser cercano a la familia, tenía el papel de padrino de sus dos hijos. Ante la sorpresa, decidió registrar con su celular lo que estaba ocurriendo y confrontar directamente a los involucrados.

En medio de la conmoción, la mujer, visiblemente afectada, enfrentó a su esposo, un hombre de 30 años con quien comparte dos hijos. Entre lágrimas y gritos, expresó su indignación mientras los dos hombres permanecían en silencio frente a la situación.



En Santiago del Estero, una mujer encontró a su marido siéndole infiel con el padrino de sus hijos y lo increpó: "¿Por qué son tan pu...? ¡Sigan, sigan! ¡Cómo les gusta! ¿Quién es la mujer y quién el varón? Ya sos grande, tenés 30 años y dos hijos, ¿cómo vas a hacer eso?". pic.twitter.com/1VSZFfFJpB — MDZ Online (@mdzol) July 28, 2026

Uno de los momentos que más llamó la atención de la grabación ocurrió cuando, con evidente ironía, la mujer les dijo: “¡Sigan, sigan! ¡Cómo les gusta!”. La frase rápidamente se convirtió en uno de los fragmentos más comentados por quienes posteriormente vieron el video en redes sociales.

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La grabación comenzó a circular ampliamente y alcanzó más de siete millones de reproducciones en X, anteriormente conocido como Twitter. A partir de allí, las opiniones de los internautas se dividieron entre quienes expresaron solidaridad con la mujer y aquellos que cuestionaron su decisión de hacer público un episodio de carácter privado.

Para algunos usuarios, el caso representa una doble traición, debido a que la presunta infidelidad habría involucrado no solo a su pareja sentimental, sino también a una persona cercana a su familia y vinculada directamente con sus hijos. Por ello, numerosos comentarios destacaron el impacto emocional que pudo representar descubrir la situación de esa manera.