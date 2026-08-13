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Blu Radio  / Sociedad  / Descubrió a su esposo siéndole infiel con el padrino de sus hijos y todo quedó en video

Descubrió a su esposo siéndole infiel con el padrino de sus hijos y todo quedó en video

Las imágenes captaron el momento en que la mujer enfrentó a los involucrados, luego de encontrarlos en una habitación y descubrir una situación que la dejó completamente desconcertada.

Descubrió a su esposo siéndole infiel con el padrino de sus hijos y todo quedó en video
La mujer los captó en pleno acto.
Foto: Captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ago, 2026

Una escena de infidelidad que quedó registrada en video generó una ola de reacciones en redes sociales, luego de que una mujer descubriera a su esposo en una situación íntima con el padrino de sus hijos.

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El hecho, ocurrido en Santiago del Estero, Argentina, rápidamente se convirtió en uno de los contenidos más comentados por los usuarios de distintas plataformas digitales.

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El episodio quedó grabado cuando la mujer ingresó a una habitación y encontró a su pareja junto al hombre que, además de ser cercano a la familia, tenía el papel de padrino de sus dos hijos. Ante la sorpresa, decidió registrar con su celular lo que estaba ocurriendo y confrontar directamente a los involucrados.

En medio de la conmoción, la mujer, visiblemente afectada, enfrentó a su esposo, un hombre de 30 años con quien comparte dos hijos. Entre lágrimas y gritos, expresó su indignación mientras los dos hombres permanecían en silencio frente a la situación.

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Uno de los momentos que más llamó la atención de la grabación ocurrió cuando, con evidente ironía, la mujer les dijo: “¡Sigan, sigan! ¡Cómo les gusta!”. La frase rápidamente se convirtió en uno de los fragmentos más comentados por quienes posteriormente vieron el video en redes sociales.

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La grabación comenzó a circular ampliamente y alcanzó más de siete millones de reproducciones en X, anteriormente conocido como Twitter. A partir de allí, las opiniones de los internautas se dividieron entre quienes expresaron solidaridad con la mujer y aquellos que cuestionaron su decisión de hacer público un episodio de carácter privado.

Para algunos usuarios, el caso representa una doble traición, debido a que la presunta infidelidad habría involucrado no solo a su pareja sentimental, sino también a una persona cercana a su familia y vinculada directamente con sus hijos. Por ello, numerosos comentarios destacaron el impacto emocional que pudo representar descubrir la situación de esa manera.

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