Ella es Natalia Garizabal, la joven que representará a Colombia en Miss Globalcity 2026 en Taiwán

Colombia volverá a tener presencia en un escenario internacional de belleza con Natalia Garizabal, joven que asumirá el reto de representar al país en Miss Globalcity 2026, certamen que reunirá a candidatas de diferentes naciones en Taipéi, Taiwán, entre el 16 y el 24 de agosto.

Garizabal, conocida en redes sociales como @nataliagarizabal, llegará a esta competencia con una misión que trasciende la búsqueda de una corona. El concurso plantea la belleza como un punto de encuentro para promover el turismo, el intercambio cultural y el acercamiento entre países.

Durante su participación, la colombiana tendrá la posibilidad de presentar ante delegaciones internacionales algunos de los elementos que identifican al país. Sus tradiciones, paisajes, riqueza cultural y la diversidad de sus regiones serán parte del mensaje que espera llevar hasta territorio asiático.

La participación de Natalia también tiene un componente especial para Colombia: el país todavía no ha conseguido quedarse con el título de Miss Globalcity. Por eso, su llegada a Taiwán está acompañada de un objetivo claro: convertirse en la primera representante colombiana en conquistar esta corona internacional.



“Representar a Colombia es un orgullo y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad”, es parte del mensaje con el que la joven resume el significado de este desafío. Su intención, según expresa, es mostrar la alegría y la cultura colombiana, además de destacar los destinos y atributos que hacen del país un lugar reconocido por su diversidad.

Más allá de los resultados de la competencia, la participación de Garizabal abre una ventana para la promoción de Colombia ante una audiencia internacional. En ese sentido, el certamen se convierte para la representante nacional en una plataforma desde la cual puede contar historias sobre el país y generar conexiones con otras culturas.

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El viaje a Taiwán representa así uno de los retos más importantes para Natalia Garizabal, quien llegará a la competencia con la bandera colombiana y la expectativa de alcanzar un título que hasta ahora le ha sido esquivo al país.

Entre el 16 y el 24 de agosto, la joven buscará no solo destacarse entre las participantes de Miss Globalcity 2026, sino también dejar una huella en el certamen y hacer realidad el sueño de darle a Colombia su primera corona en esta competencia internacional.