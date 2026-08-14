Unicef advierte a padres por lo que ven sus hijos tras terremoto: recomiendan evitar noticias

El terremoto que sacudió varias regiones de Colombia no solo dejó daños materiales y personas afectadas, sino que la emergencia también puede tener consecuencias en la salud mental de los niños y adolescentes que estuvieron expuestos al miedo, las imágenes de destrucción y la información sobre las víctimas.

Así lo explicó Gustavo Ugalde, gerente de Movilización de Recursos de UNICEF, en entrevista con Mañanas Blu 10:30, en la que entregó recomendaciones para que los padres manejen la exposición de los menores a las noticias relacionadas con el terremoto.

UNICEF recomienda alejar a los niños de las noticias sobre el terremoto

De acuerdo con Ugalde, los niños y niñas pueden experimentar temor y estrés al conocer lo ocurrido, incluso cuando no estuvieron directamente en las zonas afectadas por el movimiento sísmico.

Imagen del terremoto en Cali. Foto cortesía Ejército.

El representante de UNICEF explicó que los menores están constantemente expuestos a lo que ocurre a su alrededor y pueden escuchar conversaciones de los adultos sobre las personas afectadas, las muertes y los daños ocasionados por la emergencia.



Por esa razón, señaló que una de las principales recomendaciones es limitar la exposición de los niños a las noticias, videos y contenidos que circulan en redes sociales sobre el terremoto.

La organización considera que, especialmente en los menores de aproximadamente 10 a 12 años, esa exposición puede generar una carga de estrés innecesaria.

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“La recomendación muy puntual es no tenerlos allí”, explicó Ugalde al referirse a la exposición constante de los menores a las noticias y redes sociales relacionadas con la tragedia.

El funcionario aclaró que esto no significa ignorar las preguntas de los niños. Por el contrario, recomendó que los padres hablen abiertamente con ellos sobre sus temores.

¿Qué deben hacer los padres con los niños después del terremoto?

Según las recomendaciones entregadas por UNICEF, los adultos deben acompañar a los menores y permitirles expresar lo que sienten.

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Entre las principales acciones mencionadas están:



Escuchar sus miedos y permitir que expresen sus emociones.

No decirles que su miedo “no importa” ni calificarlos de miedosos.

Reducir su exposición a videos, redes sociales y noticias sobre la emergencia.

Explicarles qué es un terremoto y por qué ocurre.

Aclarar que se trata de un fenómeno natural y que no es provocado por una guerra o por una acción humana.

Explicarles que los terremotos no se pueden predecir, pero que existen formas de actuar cuando ocurren.

Ugalde señaló que hablar con los niños sobre el fenómeno puede ayudar a disminuir el miedo y el estrés que les genera la situación.

Niños afectados por el terremoto en Colombia Foto. AFP

¿Qué pasa con los niños que sí estuvieron en las zonas afectadas?

UNICEF también está desarrollando acciones directamente en las regiones afectadas por el terremoto. El representante explicó que la organización está concentrando parte de su respuesta en Chocó y Buenaventura, consideradas zonas con mayores condiciones de vulnerabilidad y aislamiento.

Una de las estrategias consiste en instalar Espacios Seguros para la Infancia, donde los menores pueden recibir primeros auxilios psicológicos, protección física y participar en actividades lúdicas.

Estos espacios buscan además evitar que los niños queden expuestos a diferentes riesgos mientras sus padres o cuidadores atienden las consecuencias de la emergencia.

La organización también indicó que, cuando identifica a un menor que quedó sin sus padres o cuyo cuidador está desaparecido o fue víctima del desastre, se busca canalizar el caso hacia un familiar directo que pueda hacerse cargo o hacia la autoridad correspondiente.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: