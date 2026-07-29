Cinco expendedores usaban canchas para vender droga en Ciudad Bolívar: la escondían en árboles

Cinco integrantes de una estructura dedicada al microtráfico fueron capturados en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, tras una investigación de ocho meses que permitió establecer que utilizaban tres canchas deportivas como puntos de expendio de marihuana.

Según la Policía Metropolitana de Bogotá, los delincuentes cambiaban constantemente de ubicación para evitar los controles de las autoridades. Además, ocultaban la droga entre árboles y bajo tierra, y utilizaban señales previamente acordadas para coordinar las ventas. Las actividades quedaron registradas mediante labores de vigilancia, registros audiovisuales y operaciones de agente encubierto.

Las capturas se materializaron durante cuatro diligencias de registro y allanamiento. En los operativos fueron incautados cerca de 700 gramos de marihuana y dos teléfonos celulares. Las autoridades también establecieron que la estructura comercializaba la droga en presentaciones de cigarrillos y moños.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Maní’, señalado como el presunto cabecilla de la organización y quien, al parecer, coordinaba los turnos de venta, distribuía el estupefaciente y administraba el dinero producto de las ventas. También fue detenido alias ‘Mojarra’, quien, de acuerdo con la investigación, había sido capturado en seis oportunidades durante el último año por el mismo delito y en el mismo sector.

Las autoridades estiman que esta estructura obtenía rentas ilícitas cercanas a $18 millones semanales, producto de la venta de estupefacientes. Además, varios de sus integrantes acumulaban antecedentes judiciales por diferentes delitos, principalmente por hurto calificado y agravado.

Publicidad

Los cinco capturados fueron judicializados por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Un juez de control de garantías envió a prisión a cuatro de ellos, mientras que alias ‘María’, quien presuntamente cumplía funciones logísticas dentro de la organización, quedó en libertad mientras continúa el proceso judicial.