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Desmantelan en Medellín red que enviaba droga a Europa y el Caribe: desde cárceles coordinaban rutas

Durante el procedimiento fueron incautados siete teléfonos celulares, un pasaporte, tres tiquetes aéreos hacia México y Países Bajos.

RED NARCOTRÁFICO- POLICÍA NACIONAL.jpg
Foto: Policía Metropolitana
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 9 de jul, 2026

Autoridades en Medellín desmantelaron una red internacional que, apoyada en personas ya privadas de la libertad, utilizaba a mujeres en condición de vulnerabilidad para enviar droga desde diferentes ciudades de Colombia hacia Europa, México y el Caribe.

La red delincuencial quedó al descubierto luego de una operación en la que, con participación de la administración local, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, la Fiscalía, el Ejército y una agencia estadounidense, fueron capturadas 9 personas vinculadas al envío de drogas, a través de correos humanos, como explicó el secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa.

“Instrumentalizaban a las mujeres en condición de vulnerabilidad como si se trataran de correos humanos para transportar la droga, incluso dentro de sus mismos cuerpos poniendo en riesgo sus vidas”, afirmó.

De acuerdo con la investigación, la red coordinaba el envío de estupefacientes desde Antioquia y San Andrés Islas con destino a España, Alemania, Países Bajos, México y otros territorios del Caribe, apoyándose incluso en personas ya privadas de la libertad, que serían las encargadas de coordinar las rutas para el envío de la droga y las cuales fueron imputadas, según el secretario Villa.

“Estos bandidos creían que desde la cárcel podrían seguir manejando el negocio del narcotráfico. Se equivocaron y ya cayeron”, añadió el funcionario.

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Durante el procedimiento, denominado 'Operación Támesis', fueron incautados siete teléfonos celulares, un pasaporte, tres tiquetes aéreos hacia México y Países Bajos, además de agendas contables, recibos de consignaciones, facturas de hotel, elementos para dosificar droga y un documento de identidad falso, entre otros elementos.

Los nueve capturados y las seis personas ya privadas de la libertad deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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