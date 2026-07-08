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Así fue el momento exacto de la captura en Medellín de un canadiense buscado por Interpol

Arif Jhuman, alias 'Gillani', es acusado por las autoridades de traficar con armas y drogas entre Estados Unidos y Canadá.

Canadiense capturado en Medellín.
Canadiense capturado en Medellín.
Foto: suministrada.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 8 de jul, 2026

Un video conocido este miércoles muestra el momento exacto en el que las autoridades capturaron a un ciudadano canadiense requerido por Interpol durante un operativo realizado en un gimnasio de Medellín. Las imágenes evidencian el despliegue policial y el procedimiento que permitió la detención del extranjero, acusado de tráfico de armas y drogas desde Estados Unidos hacia Canadá en años anteriores.

En la grabación se observa a varios uniformados ingresando al establecimiento mientras clientes y trabajadores permanecen en el lugar. El operativo transcurre entre máquinas de ejercicio y zonas de entrenamiento, donde los agentes aseguran el área antes de intervenir al hombre buscado.

Hacia el final del video se aprecia al ciudadano canadiense, identificado como Arif Jhuman, alias "Gillani", sentado en el suelo, custodiado por un integrante de un grupo táctico de la Policía armado con un fusil. Durante el registro audiovisual no se evidencian forcejeos ni uso de la fuerza, mientras los uniformados mantienen el control de la situación.

De acuerdo con las autoridades, el capturado, un ciudadano canadiense requerido por las autoridades de Estados Unidos y también buscado por Canadá, es señalado por su presunta participación en una red internacional de tráfico de drogas y armas.

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Canadiense capturado en gimnasio de Medellín.
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Capturaron en un gimnasio de Medellín a canadiense buscado por Interpol por tráfico de armas y droga

La investigación señala que el extranjero habría ingresado a Colombia utilizando documentación falsa y enfrentaba cargos por presuntamente conspirar para traficar más de 100 armas de fuego entre Estados Unidos y Canadá. La captura fue posible gracias a un operativo conjunto entre la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, Interpol y agencias internacionales.

Tras el procedimiento, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó la cooperación entre las autoridades nacionales e internacionales para ubicar y detener a personas vinculadas con organizaciones criminales transnacionales: "", escribió el mandatario en su cuenta de X

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El capturado quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso de extradición y responder por los delitos que se le atribuyen.

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