En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Arjen Robben

Arjen Robben

  • Luis Díaz, tras gol ante St. Pauli
    Luis Díaz, tras gol ante St. Pauli
    X: @FCBayern
    Deportes

    Robben se sale de los 'chiros' por las comparaciones con Luis Díaz

    El colombiano Luis Díaz vive un momento especial en el Bayern Múnich. Desde su arribo se ha convertido en una pieza clave del equipo que comanda Vincent Kompany

  • 369153_Arjen Robben / Foto: @fcgroningen
    Arjen Robben / Foto: @fcgroningen
    Fútbol

    No duró mucho fuera: Arjen Robben vuelve al fútbol profesional con el Groningen

    El holandés se retiró del fútbol profesional en julio de 2019.

  • 337929_BLU Radio // Arjen Robben // Foto: AFP
    BLU Radio // Arjen Robben // Foto: AFP
    CHRISTOF STACHE/AFP
    Deportes

    ¡Adiós a un grande! Arjen Robben anuncia su retirada

    Conquistó la Premier League inglesa dos veces, con el Chelsea de José Mourinho en 2005 y 2006, antes de ser campeón de la Liga española con el Real Madrid (2008).

  • 286035_BLU Radio, Arjen Robben / foto: AFP
    BLU Radio, Arjen Robben / foto: AFP
    Deportes

    El drama que vive el holandés Arjen Robben

    “Es muy, muy frustrante", asegura el futbolista de 35 años.

  • 293583_BLU Radio. Arjen Robben // Foto: AFP
    BLU Radio. Arjen Robben // Foto: AFP
    EMMANUEL DUNAND/AFP
    Deportes

    Robben se centrará en el Bayern tras anunciar su retirada de selección holandesa

    El jugador afirmo haber "disfrutado mucho" el ambiente en el campo, donde, tras el partido, y con sus hijos en brazos, se despidió de sus seguidores.

  • 287477_BLU Radio. Arjen Robben / Foto: AFP
    BLU Radio. Arjen Robben / Foto: AFP
    Deportes

    Con insultos y ofensas piden a Arjen Robben que entregue la ‘10’ a James

    Fanáticos de James Rodríguez atacaron el perfil de Instagram del jugador holandés.

  • 286035_BLU Radio, Arjen Robben / foto: AFP
    BLU Radio, Arjen Robben / foto: AFP
    Deportes

    Arjen Robben podría retirarse al final de la próxima temporada

    La estrella del Bayern Munich, mencionó que cada día ve más cerca su retiro del fútbol.

  • 278820_Foto AFP
    Foto AFP
    Deportes

    Gol de Falcao ante Manchester City, candidato al mejor de la semana en Champions

    Falcao continúa con su buena racha goleadora en el club francés.

  • 27187_Los más tramposos: Arjen Robben. Foto: AFP
    Los más tramposos: Arjen Robben. Foto: AFP
    Deportes

    El golazo de Robben que dejó sin posibilidad a Ospina

    El holandés marcó el primero del Bayern en la victoria parcial frente al Arsenal, por los octavos de la Champions.

  • 27187_Los más tramposos: Arjen Robben. Foto: AFP
    Los más tramposos: Arjen Robben. Foto: AFP
    Fútbol

    Robben define su futuro en el Bayern Múnich

    El creativo holandés definió su futuro en el club alemán.

CARGAR MÁS

Publicidad