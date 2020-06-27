Blu Radio Arjen Robben
Arjen Robben
-
Robben se sale de los 'chiros' por las comparaciones con Luis Díaz
El colombiano Luis Díaz vive un momento especial en el Bayern Múnich. Desde su arribo se ha convertido en una pieza clave del equipo que comanda Vincent Kompany
-
No duró mucho fuera: Arjen Robben vuelve al fútbol profesional con el Groningen
El holandés se retiró del fútbol profesional en julio de 2019.
-
¡Adiós a un grande! Arjen Robben anuncia su retirada
Conquistó la Premier League inglesa dos veces, con el Chelsea de José Mourinho en 2005 y 2006, antes de ser campeón de la Liga española con el Real Madrid (2008).
-
El drama que vive el holandés Arjen Robben
“Es muy, muy frustrante", asegura el futbolista de 35 años.
-
Robben se centrará en el Bayern tras anunciar su retirada de selección holandesa
El jugador afirmo haber "disfrutado mucho" el ambiente en el campo, donde, tras el partido, y con sus hijos en brazos, se despidió de sus seguidores.
-
Con insultos y ofensas piden a Arjen Robben que entregue la ‘10’ a James
Fanáticos de James Rodríguez atacaron el perfil de Instagram del jugador holandés.
-
Arjen Robben podría retirarse al final de la próxima temporada
La estrella del Bayern Munich, mencionó que cada día ve más cerca su retiro del fútbol.
-
Gol de Falcao ante Manchester City, candidato al mejor de la semana en Champions
Falcao continúa con su buena racha goleadora en el club francés.
-
El golazo de Robben que dejó sin posibilidad a Ospina
El holandés marcó el primero del Bayern en la victoria parcial frente al Arsenal, por los octavos de la Champions.
-
Robben define su futuro en el Bayern Múnich
El creativo holandés definió su futuro en el club alemán.