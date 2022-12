Robben se centrará en el Bayern tras anunciar su retirada de selección holandesa

El delantero Arjen Robben, quien anunció su retirada de la selección holandesa tras fracasar ésta en la clasificación para el Mundial de Rusia, tiene previsto centrarse ahora en el Bayern Múnich, según informó este miércoles su actual club en un comunicado.



"Juego en un club puntero de Europa y quiero concentrarme exclusivamente en el Bayern" dijo Robben, de 33 años, que se despidió de su selección marcando ayer los dos goles de la victoria 2-0 ante Suecia, que no sirvió, no obstante, para que el conjunto neerlandés lograra la clasificación para el Mundial.



Ya sabía que "hoy iba a ser la última vez", había declarado el jugador tras su último partido con la selección nacional, en el que su nombre fue coreado -"a pleno pulmón", como subraya el Bayern- por los hinchas concentrados en Amsterdam.



El jugador afirmo haber "disfrutado mucho" el ambiente en el campo, donde, tras el partido, y con sus hijos en brazos, se despidió de sus seguidores.



Ya antes del encuentro se pudo ver cómo reprimía las lágrimas mientras sonaba el himno.



En 14 años jugó 96 partidos con el combinado holandés, del que también fue capitán, y anotó 37 goles.



El punto culminante de su carrera con la selección holandesa fue el Mundial de Sudáfrica de 2010, en la que los 'naranjas' llegaron hasta la final, en la que perdieron ante España por 0-1 en la prórroga.



