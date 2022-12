Arjen Robben podría retirarse al final de la próxima temporada

Arjen Robben, en entrevista con la revista a Kicker , reconoció que está muy cerca de retirarse como jugador profesional de fútbol.



"La realidad es que me acerco al final de mi carrera, El final está cada vez más cerca", mencionó el holandés.



Robben quien tiene 33 años y también fue figura en el Madrid también mencionó: "Cada vez más y más, estoy empezando a pensar en lo que viene después de mi carrera".



En esta misma entrevista Robben dijo que su salida se podría dar al finalizar la próxima temporada (2018): "Estoy muy relajado y no estoy muy preocupado acerca de lo que pasará en 2018. Sólo me centro en el aquí y el ahora".