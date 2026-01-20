Robben se sale de los 'chiros' por las comparaciones con Luis Díaz

Luis Díaz vive un momento especial en el Bayern Múnich. Desde su arribo al cuadro bávaro, el colombiano se ha convertido en una pieza clave del equipo que comanda Vincent Kompany, aportando desequilibrio, intensidad y goles en partidos determinantes. Su impacto ha sido tan evidente que, casi de inmediato, comenzaron las comparaciones con viejas glorias del club, una situación que no ha pasado desapercibida para Arjen Robben.



Luis Díaz es fundamental en el Bayern de Kompany

El extremo colombiano ha respondido dentro de la cancha. Ha sido decisivo en varias oportunidades y su trabajo junto a Michael Olise ha permitido consolidar una de las principales armas ofensivas del Bayern. Ambos son titulares habituales y representan una renovación en las bandas, una zona históricamente clave para el club bávaro.

Fue justamente ese protagonismo el que llevó a Max Eberl, director deportivo del Bayern, a lanzar una frase que encendió el debate. De acuerdo con su visión, Olise podría ser el nuevo Arjen Robben, mientras que Luis Díaz tiene similitudes con Franck Ribéry, especialmente por su estilo más impredecible y explosivo.

Robben se sale de los chiros y frena comparaciones

La leyenda del Bayern, Arjen Robben, fue consultado sobre estas declaraciones tras participar en un partido de leyendas del club. Su respuesta fue directa y dejó claro que no comparte este tipo de paralelos. Para el neerlandés, poner etiquetas de ese calibre puede generar una presión innecesaria sobre los jugadores actuales.



“Eso no me gusta para nada. Lo mismo pasaba en la época en la que yo jugaba”, afirmó Robben, recordando que cada futbolista tiene características propias y contextos distintos. Para él, lo realmente importante es que Díaz y Olise están siendo fundamentales para el equipo en el presente, más allá de cualquier comparación con el pasado.



Kompany respalda a su dupla de ataque

Vincent Kompany también se refirió al tema, aunque desde una mirada más técnica. El entrenador belga reconoció la dificultad de comparar a jugadores actuales con figuras como Robben y Ribéry, a quienes enfrentó como rival. Incluso recordó lo complejo que era defender a Robben, aun sabiendo exactamente cuál sería su movimiento.

Mientras el debate sigue fuera del campo, la realidad es clara dentro del juego. Luis Díaz y Michael Olise han iniciado su camino como dupla con resultados positivos, aportando soluciones ofensivas y confianza al proyecto que lidera Kompany.