¿Tiene boletos para el Mundial 2026? Así puede adelantar su cita de visa para EE. UU.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Departamento de Estado y la FIFA activaron el sistema FIFA PASS, una herramienta diseñada para que los aficionados con entradas confirmadas obtengan prioridad en el trámite consular y aseguren su entrevista antes del inicio del torneo.
La iniciativa busca mitigar los tiempos de espera y garantizar que los seguidores del fútbol puedan cumplir con el proceso de visado a tiempo. El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, destacó la importancia de este evento para el país: "Esta será una oportunidad única en la vida para mostrar la belleza y la grandeza de Estados Unidos. No podemos esperar para dar la bienvenida a los fanáticos de todo el mundo".
Para acceder a este beneficio, los solicitantes deben seguir un proceso específico que vincula su compra con el sistema del Departamento de Estado:
¡Excelentes noticias para los titulares de entradas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que viajarán a Estados Unidos este año! ¡Les ofrecemos acceso prioritario a las citas de visa estadounidense!— US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) January 21, 2026
Si compraron su entrada directamente a través de la FIFA, ¡ya pueden activar el… pic.twitter.com/AnVQefxHMU
Es importante señalar que, si usted recibió su entrada a través de una transferencia de boletos, primero debe crear su propia cuenta en el portal de la FIFA y aceptar la transferencia antes de intentar activar el FIFA PASS.
A pesar del acceso preferencial a la agenda, las autoridades estadounidenses fueron enfáticas en que el FIFA PASS no garantiza la aprobación del documento. "Al igual que todos los solicitantes de visa, los titulares de boletos deben someterse a una evaluación exhaustiva y demostrar que califican para obtenerla", advirtió el Departamento de Estado.
Finalmente, todos los viajeros deben asegurarse de que su pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses después de la fecha prevista de estancia en territorio estadounidense.