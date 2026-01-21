¿Tiene boletos para el Mundial 2026? Así puede adelantar su cita de visa para EE. UU.

El Departamento de Estado y la FIFA activaron el sistema FIFA PASS, una herramienta diseñada para que los aficionados con entradas confirmadas obtengan prioridad en el trámite consular y aseguren su entrevista antes del inicio del torneo.

Colombia Mundial 2026 Foto: AFP

La iniciativa busca mitigar los tiempos de espera y garantizar que los seguidores del fútbol puedan cumplir con el proceso de visado a tiempo. El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, destacó la importancia de este evento para el país: "Esta será una oportunidad única en la vida para mostrar la belleza y la grandeza de Estados Unidos. No podemos esperar para dar la bienvenida a los fanáticos de todo el mundo".



Paso a paso: Cómo activar el FIFA PASS

Para acceder a este beneficio, los solicitantes deben seguir un proceso específico que vincula su compra con el sistema del Departamento de Estado:

¡Excelentes noticias para los titulares de entradas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que viajarán a Estados Unidos este año! ¡Les ofrecemos acceso prioritario a las citas de visa estadounidense!



Si compraron su entrada directamente a través de la FIFA, ¡ya pueden activar el… pic.twitter.com/AnVQefxHMU — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) January 21, 2026

Registro en FIFA: iniciar sesión en la cuenta oficial de FIFA.com y completar el formulario de consentimiento de FIFA PASS.

iniciar sesión en la cuenta oficial de FIFA.com y completar el formulario de consentimiento de FIFA PASS. Trámite de visa: realizar la solicitud formal de la visa B1/B2. Esto incluye llenar el formulario DS-160, cargar una fotografía reciente y realizar el pago del arancel correspondiente.

realizar la solicitud formal de la visa B1/B2. Esto incluye llenar el formulario DS-160, cargar una fotografía reciente y realizar el pago del arancel correspondiente. Programación de la cita: al momento de agendar la entrevista, el sistema preguntará si es titular de un boleto para el Mundial. Debe marcar "Sí". Si los datos coinciden con la información registrada en la FIFA, se habilitará automáticamente el acceso a una cita prioritaria.

Es importante señalar que, si usted recibió su entrada a través de una transferencia de boletos, primero debe crear su propia cuenta en el portal de la FIFA y aceptar la transferencia antes de intentar activar el FIFA PASS.



Documentación y requisitos migratorios

A pesar del acceso preferencial a la agenda, las autoridades estadounidenses fueron enfáticas en que el FIFA PASS no garantiza la aprobación del documento. "Al igual que todos los solicitantes de visa, los titulares de boletos deben someterse a una evaluación exhaustiva y demostrar que califican para obtenerla", advirtió el Departamento de Estado.

Visa de Estados Unidos Foto: Embajada de EEUU en Colombia

Finalmente, todos los viajeros deben asegurarse de que su pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses después de la fecha prevista de estancia en territorio estadounidense.