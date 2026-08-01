Disidencias de las Farc asesinan a dos policías en Ataco, Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, rechazó el asesinato de dos policías en el corregimiento de Santiago Pérez, municipio de Ataco. Según información preliminar, los uniformados se encontraban desarrollando actividades de vigilancia y control dentro de esta jurisdicción cuando fueron interceptados por varios hombres armados.

Los atacantes habrían aprovechado las condiciones del lugar para sorprender a los policías y abrir fuego en su contra, ocasionándoles la muerte de manera inmediata.

La mandataria calificó el hecho como un “cobarde y vil asesinato” y señaló que, de acuerdo con la información preliminar, el ataque habría sido perpetrado por integrantes de las disidencias de las Farc.

"Con profunda indignación rechazo el cobarde y vil asesinato de dos de nuestros policías en el corregimiento de Santiago Pérez en Ataco, un crimen que, de acuerdo con la información preliminar, habría sido perpetrado por integrantes de las disidencias de las FARC", aseguró la gobernadora, Adriana Magaly Matiz, por medio de su cuenta de X.



Matiz sostuvo que el homicidio de los uniformados no puede ser entendido únicamente como un ataque contra la Policía, sino como una agresión contra las instituciones y la población.

“Cada ataque contra un policía es un ataque contra el Estado, contra la democracia y contra todos los colombianos que quieren vivir en paz.”, afirmó.

Con profunda indignación rechazo el cobarde y vil asesinato de dos de nuestros policías en el corregimiento de Santiago Pérez en Ataco, un crimen que, de acuerdo con la información preliminar, habría sido perpetrado por integrantes de las disidencias de las FARC.



Estos… — Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) August 1, 2026

Frente a esto, la gobernadora exigió a la Fuerza Pública, la Fiscalía General de la Nación y los organismos de inteligencia avanzar de manera inmediata en las investigaciones para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

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Asimismo, advirtió sobre una posible escalada de violencia en el sur del departamento por lo que aseguró que el Tolima no puede bajar la guardia frente a la amenaza que representan estas estructuras criminales en la región.

"Existen indicios que advierten sobre posibles acciones violentas en esta región de nuestro departamento. Esa información debe ser asumida con la máxima seriedad y atendida de manera inmediata por todas las autoridades competentes. Hago un llamado urgente al Ejército Nacional, a la Policía Nacional y a los organismos de inteligencia para reforzar de inmediato las operaciones, los controles, los patrullajes y los dispositivos de seguridad en toda la región. Es indispensable anticiparse a cualquier acción terrorista y evitar que los violentos vuelvan a golpear", concluyó la mandataria.