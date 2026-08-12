Grupo Trinity y Acerías PazdelRío anuncian plan de choque y reconstrucción tras terremoto

Ante la grave situación de emergencia que atraviesa el país tras el reciente terremoto, el Grupo Trinity y su filial, Acerías PazdelRío, han anunciado un despliegue de acciones concretas de solidaridad para apoyar a las comunidades afectadas y liderar los esfuerzos de reconstrucción.

Respuesta inmediata en el terreno

Como primera medida de apoyo, las empresas han iniciado la donación de kits y elementos de protección personal (EPP) destinados a los equipos que trabajan en las labores de búsqueda y rescate.

Estas entregas se están realizando de manera coordinada con la Cruz Roja Colombiana, con el fin de fortalecer la capacidad operativa de quienes atienden la emergencia en la primera línea.



El acero para reconstruir un símbolo

En un compromiso por la recuperación del patrimonio y la moral de la región, Acerías PazdelRío ha confirmado que donará el 100% del acero requerido para la reparación y reconstrucción de la Catedral de Manizales. Este gesto busca devolverle a la capital de Caldas uno de sus símbolos más emblemáticos, seriamente afectado por el sismo.

Publicidad

Alianza con la Primera Dama

Además de estas acciones directas, el Grupo Trinity ha formalizado su vinculación a la iniciativa nacional “Colombia, un solo corazón”, liderada por la Primera Dama de la Nación, Ana Lucía Pineda.

A través de todas sus compañías, el grupo empresarial busca sumar fuerzas en una estrategia unificada de país.

Publicidad

Bajo la consigna de "Fuerza Colombia", las organizaciones hicieron un llamado a la unidad nacional, destacando que es el momento de ayudar y generar esperanza para reconstruir las zonas afectadas

