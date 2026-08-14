"La vio morir": cuentan cómo trilliza en Cali sobrevivió al fuerte terremoto

La historia de la familia Saavedra Caicedo en Cali ha sido una de las más impactantes que ha dejado el fuerte terremoto de 7.4 del pasado lunes en el Pacífico colombiano, en donde solamente Ana María Saavedra fue la sobreviviente de una familia de cinco personas; sus padres y sus hermanas murieron ese día.

En un edificio de cuatro pisos residía la familia Saavedra compuesta por Jairo (padre), Vicky (madre) y las trillizas, Sofía, Isabella y Ana. El día de la tragedia los acompañaba un tío de las jóvenes. Pero ella logró ser rescatada minutos después del terremoto y llevada a un centro asistencial, que, según relató Diana March, prima de ellas, en diálogo con Recap Blu, salió consciente de todo lo que estaba sucediendo.

La prima dio detalles de cómo sobrevivió la trilliza a este terremoto, pues ella misma después de la cirugía contó todo lo que vio y que por salir tan solo un minuto más tarde que sus hermanas es que sigue con vida, pero al momento de ser rescatada "entendió que su familia ya no estaba".

Ana María Saavedra, trilliza sobreviviente a terremoto en Cali. Suministrada.

"Eso le salvó la vida. Sofía e Isabella que iban saliendo por las escaleras quedaron debajo de los escombros (...) Ana María salió primero, cinco minutos después de la tragedia y dijo que el panorama era horrible. En la ambulancia hizo una llamada, a mi prima Camila y le dijo: 'Tienen que ir a la casa, todo se cayó'. Ella sabía todo en ese momento, porque contó que vio practicamente a su hermana Sofía morir. Sabía también que sus papás no la habían logrado", relató.



Ella fue rescatada por vecinos del sector y todo gracias a que su cabeza quedó por fuera de los escombros por lo que pudo gritar para pedir auxilio, por lo que lograron sacarla en minutos y ahora se encuentra en recuperación en un centro asistencial.

De acuerdo con su prima, su familia ha estado a su lado en todo el proceso para recordarle que "no está sola" y ya le dieron la noticia que su hermana Isabella tampoco sobrevivió, pero entre todos la han ayudado para llevar ese proceso que, seguramente, no será nada fácil.