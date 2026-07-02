Tras designar un delegado para el empalme, procurador Eljach pide mantener la unidad nacional

Desde Barranquilla, el procurador Gregorio Eljach Pacheco hizo un llamado en las últimas horas a mantener la unidad nacional tras terminarse las elecciones presidenciales de 2026 para que el “país no se siga fracturando”. En un fuerte mensaje a los sectores políticos, Eljac pidió que “los que perdieron no traten de sacar a los que ganaron porque eso no es democracia, no es legítimo y tampoco constitucional”.

Además, entre lo más importante de su intervención confirmó que tanto la Procuraduría como la Contraloría designaron sus equipos técnicos para acompañar el empalme con el nuevo Gobierno, del presidente electo Abelardo De la Espriella, con quien aún no ha cruzado palabras pero que “ya llegará el tiempo para eso”.

“Ya no tenemos más elecciones a la vista, terminó ese proceso. Ahora no vamos a caer en la tentación de querer perpetuar un triunfo que es de todos, bajo el criterio peregrino de que hay que seguir haciendo algo por la paz. No señor, aquí lo que hemos dicho con claridad es que hay que buscar que Colombia no se siga fracturando, aún después de la segunda vuelta. Que haya verdaderamente una unidad nacional”, dijo inicialmente.

“Buscar que no se apreste a lo que perdieron, ni ellos tratar de sacar a los que ganaron porque eso no es democracia, no es legítimo y tampoco constitucional. Lo que proponemos entonces es, a través de la consigna de diálogo, construir consensos al estilo de la paz electoral para lo que viene de aquí en adelante”, agregó.



Del mismo modo, Eljach no dejó de defender la institucionalidad: “Decirle al nuevo Gobierno y a los que no ganaron que aquí hay una constitución, una nación compuesta por varios pueblos, hay un Estado que va mucho más allá del Gobierno. Organismos de control como la Contraloría, la Registraduría y la Procuraduría General, que ahí tenemos institucionalidad”.

El máximo representante del órgano de control destacó el trabajo realizado este año, donde “se hicieron elecciones cuando se creía que no habría”. “Hace poco más de un año había pesimismo, zozobra sobre si el Presidente (Gustavo Petor) se iba perpetuar en el cargo a través de una propuesta de renovar la constitución y una infinidad de posibilidades que no se concretaron”.

Estas palabras del procurador Gregorio Eljach Pacheco fueron dichas en el marco de la conmemoración de los 35 años de la Constitución Política de 1991, que se realizó este jueves en Barranquilla, y en la que también hubo la asistencia del alto comisionado para la Paz, Otty Patiño.