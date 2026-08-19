Capturan a cuatro extranjeros que navegaban con material de guerra en aguas de San Andrés

En cayo Isla Serrana, ubicado en aguas del archipiélago de San Andrés, fueron sorprendidos por la Armada de Colombia dos nicaragüenses, un jamaiquino y un costarricense que transportaban material de guerra en una embarcación langostera.

A los extranjeros los interceptaron en medio de operativos de control y registro que realizan Infantes de Marina para verificar el estado y legalidad de las embarcaciones que navegan por el mar Caribe.

Al inspeccionar a los centroamericanos, los uniformados les hallaron inicialmente dos armas de fuego. Esto despertó las alertas de los marinos, quienes revisaron a fondo la embarcación y encontraron dos fusiles, un revólver, tres pistolas, 551 unidades de munición de diferentes calibres, un equipo GPS, una brújula y cuatro teléfonos celulares.

El operativo fue destacado por el contralmirante Omar Moreno Oliveros, comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia, quien sostuvo que la Armada Nacional mantendrá sus controles para garantizar la protección del territorio insular colombiano.



"La captura de dos ciudadanos nicaragüenses, un ciudadano jamaiquino y un ciudadano costarricense, al igual que valioso material de guerra y munición, son la prueba fehaciente del compromiso de aquellos hombres y mujeres que trabajan en el mar para la protección de todos los ciudadanos", dijo.

Los cuatro capturados, junto con el material incautado, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para adelantar las actuaciones correspondientes y establecer las circunstancias relacionadas con su presencia en territorio colombiano.