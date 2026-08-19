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Capturan a cuatro extranjeros que navegaban con material de guerra en aguas de San Andrés

A los capturados les incautaron fusiles, revólver, pistolas y más de 500 municiones, a bordo de una embarcación langostera.

Captura San Andrés.jpg
Capturados, junto al material incautado.
Armada de Colombia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

En cayo Isla Serrana, ubicado en aguas del archipiélago de San Andrés, fueron sorprendidos por la Armada de Colombia dos nicaragüenses, un jamaiquino y un costarricense que transportaban material de guerra en una embarcación langostera.

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A los extranjeros los interceptaron en medio de operativos de control y registro que realizan Infantes de Marina para verificar el estado y legalidad de las embarcaciones que navegan por el mar Caribe.

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Al inspeccionar a los centroamericanos, los uniformados les hallaron inicialmente dos armas de fuego. Esto despertó las alertas de los marinos, quienes revisaron a fondo la embarcación y encontraron dos fusiles, un revólver, tres pistolas, 551 unidades de munición de diferentes calibres, un equipo GPS, una brújula y cuatro teléfonos celulares.

El operativo fue destacado por el contralmirante Omar Moreno Oliveros, comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia, quien sostuvo que la Armada Nacional mantendrá sus controles para garantizar la protección del territorio insular colombiano.

"La captura de dos ciudadanos nicaragüenses, un ciudadano jamaiquino y un ciudadano costarricense, al igual que valioso material de guerra y munición, son la prueba fehaciente del compromiso de aquellos hombres y mujeres que trabajan en el mar para la protección de todos los ciudadanos", dijo.

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Los cuatro capturados, junto con el material incautado, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para adelantar las actuaciones correspondientes y establecer las circunstancias relacionadas con su presencia en territorio colombiano.

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