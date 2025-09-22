Hallan en río Cauca cuerpo de mujer desaparecida en Medellín: su pareja sería responsable

Autoridades en Medellín investigan de manera articulada con otras regiones de Antioquia un presunto caso de feminicidio de una mujer de 25 años reportada como desaparecida desde el pasado 15 de septiembre.

Y es que en aguas del río Cauca, en jurisdicción del municipio de Concordia, fue hallado por areneros en alto grado de descomposición el cuerpo de Marian Chica Ramírez, quien según relato de sus familiares fue vista por última vez con el padre de su hijo de cuatro años de edad.

El hombre habría dejado al niño al cuidado de parientes en el Bajo Cauca y luego desapareció llevándose la motocicleta de la víctima. El cuerpo de Chica fue hallado con signos de violencia y precisamente uno de los principales sospechosos por lo ocurrido sería este hombre con quien la mujer habría sostenido una discusión.

Esa es la versión que hasta el momento manejan las autoridades, como lo indicó el coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía en Antioquia.



"Parece ser que hubo un tema de discusión con la expareja sentimental, lo cual conllevó pues a que haya una afectación a la integridad de esta persona. Hubo la discusión, como que hubo el ataque, la persona pues la ingresó al vehículo después ya de haber cometido el hecho criminal y la trasladó pues hacia esos lados", señaló el uniformado.

Se espera que en las próximas horas el hecho pueda catalogarse como un homicidio para empezar a partir de allí la recopilación del material probatorio que sirva para la judicialización del presunto responsable, pero también para esclarecer los confusos hechos desde que Marian Chica se encontraba en su casa en el barrio Enciso, centro-oriente de Medellín.