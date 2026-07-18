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Mientras avanza investigación sobre malos olores en Cali, sancionan a refinadora en Candelaria

Esta decisión se tomó de acuerdo a los hallazgos obtenidos en la visita a las instalaciones de la empresa, sin embargo, no confirma que los malos olores que denuncian los ciudadanos en Cali, provengan desde ese lugar.

Sanción de empresa en Candelaria, Valle del Cauca.
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de jul, 2026

Persiste la incomodidad de los ciudadanos en el oriente y sur de Cali, por los malos olores que están percibiendo en el ambiente especialmente en horas de la noche.

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Mientras las autoridades están recolectando datos y denuncias, también se están adelantado rastreos, identificando una posible procedencia en una empresa agroindustrial ubicada en zona rural de Candelaria, situación que ya está siendo verificada.

En medio de estas inspecciones, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, llegó hasta el sector de El Carmelo, donde está ubicada esa empresa refinadora de aceites y grasas, para adelantar acciones de inspección, vigilancia y control, en medio de este proceso se aplicó una sanción al ordenarle la suspensión de las descargas de aguas residuales que esta hacía al río Fraile.

"En desarrollo de estas actuaciones, la Dirección Ambiental Regional Suroriente impuso a REFINADORA NACIONAL DE ACEITES Y GRASAS S.A.S. REFINAL S.A.S. una medida preventiva consistente en suspender inmediatamente toda descarga de aguas residuales domésticas y no domésticas, tratadas y sin tratar hacia la subderivación 7,3 del río Fraile", señaló la CVC a través de un comunicado.

Esta decisión se tomó de acuerdo a los hallazgos obtenidos en la visita a las instalaciones de la empresa, sin embargo, no confirma que los malos olores que denuncian los ciudadanos en Cali, provengan desde ese lugar.

"Frente a los reportes de olores ofensivos en la ciudad de Cali no hay certeza técnica de que provengan exclusivamente de este sector. La autoridad ambiental urbana está investigando la situación", añade el comunicado.

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